نتائج الزمالك مع صافرة محمود البنا قبل مواجهة سيراميكا الليلة فى الدوري

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 8 أغسطس 2025 05:40 مساءً - يستهل فريق الزمالك مشواره في الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، في التاسعة مساء اليوم الجمعة، بمواجهة قوية ومرتقبة أمام سيراميكا باستاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة، في لقاء يحمل أهمية خاصة للفريق الأبيض وجماهيره، إذ يمثل بداية مرحلة جديدة تحت قيادة المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا.

أسندت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم مباراة سيراميكا والزمالك فى "دوري نايل" إلى الحكم الدولى محمود البنا ، ويعاونه كل من أحمد توفيق طلب حكم مساعد أول، وطارق مصطفى حكم مساعد ثان، ووليد عبد الرازق حكم رابع، ويتولى تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) كل من أحمد الغندور: حكم الفيديو، وهيثم عثمان: حكم فيديو مساعد.

أدار الحكم الدولى محمود البنا 36 مباراة للزمالك فى جميع البطولات منذ بداية مسيرته التحكيمية، فاز الفارس الأبيض فى 19 مواجهة، وتعادل فى 7 وتلقى الخسارة فى 10 مناسبات فقط.

على صعيد البطاقات الملونة، أشهر البنا البطاقة الصفراء للاعبي الزمالك 66 مرة، والبطاقة الثانية مرة وحيدة، و3 بطاقات حمراء.

واحتسب للاعبي الزمالك 14 ركلة جزاء، وسبق له إدارة مباراتي قمة، فاز بهما الأهلى، الأولى فاز الأحمر بهدفين مقابل هدف وحيد، لكنه احتسب ضربة جزاء للزمالك أهدرها محمود علاء، والثانية فاز بها الأهلى بنتيجة 4/ 1 واحتسب أيضاً للزمالك ركلة جزاء سجلها أحمد مصطفى زيزو.

وكانت آخر مباراة أدارها البنا للزمالك ضد إنبى في 4 مارس الماضى وفاز الفارس الأبيض بثلاثة أهداف نظيفة ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري الموسم الماضى.