رابطة الأندية تكشف عن عقوبة الانسحاب فى الدوري بالموسم الجديد

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 8 أغسطس 2025 05:40 مساءً - أجرت رابطة الأندية المصرية المحترفة تعديلا على عقوبة الانسحاب في الدوري الجديد الذي ينطلق اليوم الجمعة، ووفقا للائحة الجديدة في حالة الانسحاب يتم خصم 6 نقاط مباشرة من الفريق المنسحب، وليس 3 نقاط بعد الانسحاب، و3 نقاط أخرى نهاية الموسم كما كان الحال في اللائحة القديمة.

وجاء نص اللائحة الجديدة كالتالى:

وفى السياق ذاته، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباريات اليوم الافتتاحي للموسم رقم 67 لدوري القسم الأول (دوري نايل) الذي ينطلق مساء اليوم الجمعة بثلاث مواجهات، حيث يحل بيراميدز وصيف الموسم الماضي ضيفاً على وادي دجلة الصاعد في تمام السادسة على ملعب السلام ’ بينما يستضيف المصري فريق الاتحاد السكندري على ملعب الجيش ببرج العرب في التاسعة وفي نفس التوقيت يشهد ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية مواجهة سيراميكا والزمالك.

وفيما يلي يعرض (الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم) حكام هذه المباريات:

- وادي دجلة × بيراميدز: محمد عباس قابيل (حكماً للساحة) ’ هاني خيري وخالد حسين (مساعدين) ’ صبحي العمراوي (حكماً رابعاً) ’ عبد العزيز السيد وكريم زكي (تقنية الفيديو).

- المصري × الاتحاد السكندري: الدولي أمين عمر (حكماً للساحة) ’ الدولي سمير جمال وأحمد زيدان (مساعدين) ’ جلال أحمد (حكماً رابعاً) ’ الدولي وائل فرحان ومحمد ناصر (تقنية الفيديو).

- سيراميكا كليوباترا × الزمالك: الدولي محمود البنا (حكماً للساحة) ’ الدولي أحمد توفيق طلب وطارق مصطفى (مساعدين) ’ وليد عبد الرزاق (حكماً رابعاً) ’ الدولي أحمد الغندور وهيثم عثمان (تقنية الفيديو).

كانت لجنة الحكام برئاسة أوسكار رويز قد استعدت لبداية هذا الموسم بمعسكر لحكام النخبة في مدينة الإسكندرية بفوجين من الحكام وتستكمل تحضيراتها بمعسكر آخر في القاهرة خلال الأيام القادمة.