لجنة الحكام: طارق مجدي حكماً لمباراة الأهلي ومودرن سبورت فى الدورى غداً

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 8 أغسطس 2025 03:36 مساءً - قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة تعيين الحكم طارق مجدي حكماً للساحة لمباراة الأهلي ومودرن سبورت غدا، السبت، فى الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

ويضم الطاقم كلا من، طارق مجدي حكم ساحة، شريف عبد الله وإسلام أبو العطا (مساعدين)، أحمد ناصر (حكماً رابعاً)، مصطفى مدحت ومحمد عزازي (تقنية الفيديو).

ويستهل الأهلي مشواره فى مسابقة الدوري الممتاز بمواجهة مودرن سبورت باستاد القاهرة الدولي فى التاسعة مساء غدٍ، السبت، بينما يلتقي بالجولة الثانية نظيره فاركو باستاد القاهرة.

وينتظر الأهلي فى أول 10 مباريات بالدوري مواجهات قوية، حيث يلتقي مع بيراميدز في الجولة الخامسة باستاد القاهرة الدولي، بينما يلتقي الزمالك فى الجولة التاسعة.

وتعاقد الأهلى مع التونسى محمد على بن رمضان، واستعاد جهود نجمه السابق محمود حسن تريزيجيه، وكذلك المالى أليو يانج، وتعاقد مع أحمد مصطفى زيزو ومحمد سيحا حارس مرمى المقاولون العرب، وضم أحمد رمضان بيكهام مدافع سيراميكا، وشراء مصطفى العش من زد بشكل نهائى بعد انتهاء إعارته، وتعاقد مع محمد شكري من سيراميكا وياسين مرعى من فاركو ومحمد شريف فى صفقة انتقال حر.

ورحل عن صفوف الأهلى كل من وسام أبو على و على معلول وعمرو السولية وأكرم توفيق وحمزة علاء ورامى ربيعة، بجانب انتهاء إعارة المغربى يحيى عطية الله، ورحل عمر الساعى للمصري البورسعيدى على سبيل الإعارة موسماً، وكريم الدبيس على سبيل الإعارة موسم لسيراميكا، والمغربى رضا سليم على سبيل الإعارة للجيش الملكى المغربى، وسمير محمد على سبيل الإعارة لبتروجت، وكذلك رحل خالد عبد الفتاح وكريم نيدفيد ومصطفى البدري بشكل نهائى.

وضم مودرن سبورت كلًا من، محمد أبوجبل، رشاد متولي، التونسي أحمد المزهود، عماد حمدي، محمود ممدوح، كمال السيد، جودوين شيكا، ومحمد يسري، مصطفى مطاوع، وأخيرًا آدم رجم فى الميركاتو الصيفى.

تنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلى ومودرن سبورت مساء غدٍ السبت فى الدوري المصري، مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.