تعرف على أغلى الأندية فى الدوري المصري قبل انطلاق النسخة 67

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 8 أغسطس 2025 03:36 مساءً - تصدر الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي قائمة أغلى 5 أندية الدوري المصري قبل انطلاق النسخة الـ 67 مساء اليوم، الجمعة، علماً بأن الأهلي هو صاحب الرقم القياسي فى عدد مرات التتويج باللقب "45 مرة".

ووفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي، المتخصص في أسعار اللاعبين، بلغت القيمة التسويقية للنادي الأهلي 39.95 مليون يورو، متفوقًا على بيراميدز صاحب المرتبة الثانية حيث تصل قيمته التسويقية لـ 21.2 مليون يورو، أما الزمالك فحل فى المرتبة الثالثة بقيمة تسويقية بلغت 13.35 مليون يورو، يليه المصري البورسعيدي في المرتبة الرابعة بقيمة تسويقية بلغت 9.55 مليون يورو، ثم البنك الأهلي في المرتبة الخامسة بقيمة تسويقية بلغت 8.5 مليون يورو.

صفقات الزمالك

وضم الزمالك كلاً من، مهدي سليمان، أحمد ربيع، عمرو ناصر، أحمد شريف، شيكو بانزا، آدم كايد، عبد الحميد معالي، عدي الدباغ، محمد إسماعيل، بجانب خوان ألفينا بيزيرا، الذي بات الصفقة العاشرة التي يُبرمها الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

صفقات الأهلي

ونجح النادي الأهلي في ضم عدد من اللاعبين البارزين، أبرزهم أحمد زيزو في صفقة مدوية حيث انتقل نجم الزمالك السابق إلى الأهلي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده، كما عاد محمود تريزيجيه إلى القلعة الحمراء بعد تجارب احترافية جديدة كان أخر محطاتها الريان القطري.

كما تعاقد مع التونسي محمد علي بن رمضان قادماً من فيرينتسفاروشي المجري لتدعيم خط الوسط، بجانب عودة محمد شريف بعد تجربة احترافية في الخليج السعودي، وأليو ديانج بعد تجربة احترافية في الخلود السعودي، وياسين مرعي مدافع فاركو وأخرون.

أما ناديا سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي فكانا "الحصان الأسود" في سوق الانتقالات، وذلك بعدما تعاقد سيراميكا كليوباترا مع 8 لاعبين وهم، أحمد سمير لاعب الزمالك وطلائع الجيش السابق، فخري لاكاي، عمرو السولية، كريم نيدفيد، الحارس محمد طارق، كريم الدبيس، خالد عبد الفتاح، محمد المغربي.

في حين جاءت صفقات البنك الأهلي كالتالي: مصطفى الزناري، سيد نيمار، داو سيريل، مصطفى شلبي قادماً من الزمالك لمدة 3 مواسم، أحمد ياسين لمدة موسمين، أحمد متعب 3 مواسم، مصطفى دويدار 3 مواسم، يسري وحيد لاعب الوسط المهاجم لمدة ثلاثة مواسم، محمد أشرف بن شرقي لاعب خط وسط غزل المحلة السابق لمدة 4 مواسم، عمرو الجزار لمدة 3 مواسم، وأحمد قفة 3 مواسم.