ضبط مسؤول مخزن بالقليوبية بحوزته 5 آلاف نسخة كتاب بدون تصريح

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 8 أغسطس 2025 03:36 مساءً - استمراراً لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالكا مكتبة ومخزن "بدون ترخيص" كائنين بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية) بتوزيع وبيع العديد من الكتب الدراسية لمواد وسنوات دراسية مختلفة بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهداف المخزن المشار إليه وضبط (المدير المسئول) ، وبحوزته (5020 نسخة من الكتب الدراسية لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون)، وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المشار إليها بالمشاركة مع "مالكا المكتبة والمخزن" بقصد تحقيق أرباح مادية.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.