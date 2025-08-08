نادى الصفاقسي التونسي يرحب بعودة أسطورته علي معلول بعد مسيرته الاحترافية مع الاهلى

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 8 أغسطس 2025 03:36 مساءً - نشرت الصفحة الرسمية لنادي الصفاقسي على فيسبوك مجموعة من الصور التاريخية التي توثق لحظة تقديم النجم التونسي علي معلول لاعب النادي الأهلي السابق كلاعب جديد في صفوف الفريق.

وتُبرز الصور الأجواء الحماسية والاحتفالات التي رافقت عودة معلول إلى ناديه الأم، حيث استقبلته الجماهير والترحيب الكبير من إدارة النادي والزملاء الجدد.

ويأتي انضمام علي معلول إلى الصفاقسي بعد مسيرة احترافية مميزة، ليبدأ فصلًا جديدًا ويسطر تاريخا جديدا من عطائه مع الفريق الذي شهد بداياته الكروية، ليستكمل رحلته التاريخية مع الكرة، خاصة مع إنجازاته الكبيرة التى حققها مع القلعة الحمراء.

ويذكر أن معلول وقع عقدًا لمدة ثلاثة مواسم مع الصفاقسي، ليكون أحد أعمدة الفريق في الموسم المقبل.

وخلال مسيرته مع الأهلي، حقق معلول العديد من البطولات، منها 6 ألقاب في الدوري المصري، و5 مرات كأس السوبر المصري، و4 مرات كأس مصر، بالإضافة إلى تتويجه بدوري أبطال إفريقيا أربع مرات وكأس السوبر الإفريقي مرتين.