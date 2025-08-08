الرئيس عباس يشدد على ضرورة تمكين دولة فلسطين من تولي مسؤولياتها كاملة بقطاع غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 8 أغسطس 2025 03:36 مساءً - تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من رئيس دولة فلسطين، محمود عباس.

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس الفلسطيني أعرب خلال الاتصال عن خالص شكره وتقديره للمواقف المصرية الراسخة والداعمة للقضية الفلسطينية، وللمساعدات الإنسانية المستمرة التي تقدمها جمهورية مصر العربية للشعب الفلسطيني، لا سيما في ظل الظروف الإنسانية الكارثية التي يشهدها قطاع غزة.