نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة النقل عن حادث الكريمات: الأتوبيس ليس تابعًا لنا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت وزارة النقل، ممثلة في شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت)، بيانًا توضيحيًا حول حادث التصادم الذي وقع بعد بوابات الكريمات على الطريق الصحراوي الشرقي، وأسفر عن عدد من الوفيات والإصابات.

أولًا – التعازي والمواساة

تعرب وزارة النقل عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لأسر ضحايا الحادث المروري الأليم، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

ثانيًا – تفاصيل الحادث

ردًا على ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية بشأن وقوع الحادث عند الكيلو 70 بعد بوابات الكريمات، أوضح الفحص المبدئي أن الحادث وقع نتيجة اصطدام أتوبيس بسيارتين نقل متوقفتين على جانب الطريق إثر عطل مفاجئ.

وتؤكد الوزارة أن الأتوبيس محل الحادث لا يتبع شركة سوبر جيت، وإنما يعود إلى إحدى شركات النقل الخاصة الأخرى.

ثالثًا – دعوة لالتزام الدقة الإعلامية

تجدد وزارة النقل دعوتها لوسائل الإعلام بتحري الدقة فيما ينشر من أخبار تتعلق بالوزارة أو هيئاتها وشركاتها التابعة، والحرص على الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية المعتمدة.