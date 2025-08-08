ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم طريق الكريمات لـ9 حالات وفاة و44 مصابًا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 8 أغسطس 2025 02:32 مساءً - أرتفعت عدد ضحايا حادث اصطدام أتوبيس وسيارتين نقل أعلى طريق الكريمات الصحراوي الشرقي إلى 9 متوفين، حيث تم نقل 7 جثامين لمستشفي أطفيح وتبين بعد ذلك وجود جثتين أخريين تم نقلهما إلى مستشفى الواسطي، ونقلت سيارات الإسعاف 29 مصابا لمستشفيات بني سويف الجامعي والواسطى المركزي لتلقى العلاج.

واستقبل مستشفى الواسطى المركزى 22 مصابا فيما استقبل مستشفى بنى سويف الجامعى 5 مصابين فى الحادث، ونقلت سيارات الإسعاف 7 جثامين وبقية المصابين إلى مستشفى أطفيح المركزى.

لقِي 7 آخرون مصرعهم، وأُصيب 44 شخصًا، في حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل بعد بوابات الكريمات على الطريق الصحراوي الشرقي بحدود مركز اطفيح بمحافظة الجيزة.

وشاركت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف والجيزة فى نقل الوفيات والمصابين إلى مستشفيات أطفيح المركزى والواسطة المركزى وبنى سويف الجامعى.

كانت غرفة النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم عند الكيلو 70 بعد بوابات الكريمات، حيث تبين من الفحص الأولي أن الحادث نتج عن اصطدام أتوبيس "سوبر جيت" بسيارتين نقل كانتا متوقفتين على جانب الطريق بسبب عطل مفاجئ.

واستقبلت مشرحة مستشفى أطفيح كريمة زين العابدين 30 عاما، أحمد محمد 42 عاما، وعبد العزيز أبو السعود عاما،48 وجار التعرف على هوية المتوفين.

ونقلت سيارات الإسعاف 29 مصابا إلى مستشفيات الواسطى المركزي وجامعة بني سويف وهم ناصر محمد عباس 25 عامًا، فؤاد رشاد فؤاد 27 عامًا، أحمد عبد الرحمن عبد العزيز (12 عامًا)، صلاح عبد الرحمن عبد العزيز (17 عامًا)، كريم سيد محمود (15 عامًا)، غلاب عبد الناصر بدوي (20 عامًا)، صلاح محمود عبد المحسن (37 عامًا)، آيات محمد محمد (40 عامًا)، نادية سيد محمد (14 عامًا)، مريم سيد محمد (9 أعوام)، حميدة ضاحي محمد (45 عامًا)، يوسف عبد العال محمد (6 أعوام)، جمال عبد الناصر حلمي (37 عامًا)، الغول فادي حفني (58 عامًا)، محمود معيد حفني (33 عامًا)، غالب حفني مجدي (48 عامًا)، أحمد بدوي مطوع (37 عامًا)، وريم العزيز أبو السعود (16 عامًا)، وإسماعيل أبو العز إسماعيل، ومحمد شكر كامل، ومحمد عبد الرحمن زين الدين، ومراد عاطف محمد زينهم، وكريم أحمد عزت عبد العال شكر، وجميعهم من محافظة سوهاج، بالإضافة إلى طفلين مجهولي الأهلية.