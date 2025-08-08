تعرف على مواعيد مباريات الجولة الأولى بالدوري المصري والقناة الناقلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 8 أغسطس 2025 01:32 مساءً - ينتظر مشجعو كرة القدم انطلاق منافسات الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2025/26، مساء اليوم الجمعة بـ3 مواجهات قوية، تجمع بين وادى دجلة وبيراميدز، والمصرى والاتحاد، بجانب مواجهة سيراميكا والزمالك.

وأكدت رابطة الاندية المحترفة، في بيان رسمي، تغيير مواعيد المباريات على أن تقام في الساعة السادسة والتاسعة مساءً، بدلا من التوقيت السابق فى الخامسة والثامنة مساءً خلال شهر أغسطس، ويرجع ذلك لحرص الرابطة على صحة وسلامة اللاعبين والحضور الجماهيري وتلبية لطلب الأندية، نظراً لارتفاع درجات الحرارة خلال شهر أغسطس.

ويضم الدوري 21 فريقا هى: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

وحصل النادي الأهلي على لقب بطولة الدوري النسخة الماضية بفارق نقطتين فقط عن بيراميدز، بعد منافسة قوية بينهما حتى الأمتار الأخيرة.

مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري

مباريات الجمعة - 8 أغسطس

وادي دجلة ضد بيراميدز - 6 مساء

المصري ضد الاتحاد السكندري - 9مساء

سيراميكا ضد الزمالك - 9مساء

مباريات السبت - 9 أغسطس

سموحة ضد طلائع الجيش - 6 مساء

المقاولون العرب ضد زد - 6 مساء

الإسماعيلي ضد بتروجت - 9 مساء

مودرن سبورت ضد الأهلي - 9 مساء

مباريات الأحد - 10 أغسطس

كهرباء الإسماعيلية ضد الجونة - 6مساء

فاركو ضد إنبي - 9 مساء

البنك الأهلي ضد غزل المحلة - 9 مساء.

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري

تنقل قناة أون سبورت مباريات الدوري المصري، مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.