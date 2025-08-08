نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفد القومي لبحوث المياه يزور جامعة الدلتا التكنولوجية لتعزيز التعاون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وفد من المركز اليوم الخميس الموافق 7 أغسطس 2025 في زيارة هامة لمقر الجامعة، وذلك بدعوة كريمة من الدكتور السيد العجوز رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية في ضوء توجيهات الدكتور شريف محمدي – رئيس المركز القومي لبحوث المياه بضرورة تعزيز الشراكات المؤسسية وتوطيد أواصر التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية، بما يساهم في تنمية القدرات البحثية ورفع كفاءة الأداء العلمي لمجابهة التحديات المعاصرة في قطاع المياه، ووفقًا للبروتوكول الموقع بين المركز وجامعة الدلتا التكنولوجية، شارك.

وقد ضم وفد المركز كلًّا من الدكتور أيمن يوسف – نائب مدير المعامل المركزية للرصد البيئي، والدكتور السيد البسطامي السيد من المكتب الفني لرئيس المركز، وبحضور ممثلين عن المجلس الأعلى للجامعات، في إطار خطوات الجامعة الجادة لاعتماد برنامج تكنولوجيا معالجة وتحلية المياه.

استُهلت الزيارة باستقبال حافل من الدكتوررئيس الجامعة، أعقبه عرض تقديمي تناول رؤية الجامعة وبرامجها الأكاديمية، مع تسليط الضوء على برنامج تكنولوجيا معالجة وتحلية المياه، باعتباره أحد البرامج التخصصية الواعدة.

وخلال الزيارة، قدّم وفد المركز عرضًا تعريفيًا شاملًا حول المركز القومي لبحوث المياه، باعتباره الذراع البحثي لوزارة الموارد المائية والري، وواحدًا من أقدم وأعرق الهيئات العلمية المتخصصة في إدارة الموارد المائية، حيث يضم 12 معهدًا بحثيًا متكاملًا، ووحدات متخصصة، ومحطات بحثية، وصالات تجارب متقدمة، تؤهله للقيام بكافة التكليفات البحثية ذات الصلة.

كما تناول العرض شرحًا تفصيليًا حول المعامل المركزية للرصد البيئي، وما تضمه من خمسة أقسام متخصصة وأجهزة تحليل متقدمة، تُستخدم لإجراء جميع القياسات الخاصة بجودة ونوعية المياه لدعم متخذ القرار، فضلًا عن حصول المعامل على شهادة الاعتماد الدولية ISO/IEC 17025 من الوكالة الكندية لاعتماد المعامل (CALA) منذ عام 2004 وحتى الآن.

وقد أعرب الدكتور رئيس الجامعة في ختام الزيارة عن بالغ تقديره للإمكانات البحثية والتقنية التي يتمتع بها المركز القومي لبحوث المياه، مؤكدًا أن وجود المركز كشريك رئيسى في البرنامج يعزز من فرص اعتماده، نظرًا لما يتمتع به من خبرات متراكمة وبنية تحتية بحثية متقدمة تُسهم بفاعلية في تنفيذ البرنامج وتحقيق أهدافه.