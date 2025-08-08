نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القومي لبحوث المياه يستقبل وفدًا صينيًا لبحث التعاون العلمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الدكتورشريف محمدي، رئيس المركز، اليوم الخميس الموافق 7 أغسطس 2025، وفدًا رفيع المستوى من السفارة الصينية بالقاهرة، يضم الوزير المفوّض السيد لو تشونغ شنغ، والسكرتير الثاني السيد وانغ شياو يانغ، والسكرتيرين الثالثين السيدة جيا فانغ والسيد ليو وين تشه، وذلك بحضور عدد من ممثلي المعهد الشمالي الشرقي للجغرافيا والبيئة الزراعية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم.

Northeast Institute of Geography and Agroecology (NEIGA)، Chinese Academy of Sciences

حضر اللقاء الدكتورأيمن السعدي، نائب رئيس المركز لشئون الخطة البحثية، والسيد الأستاذ الدكتور/ أحمد حشاد، نائب رئيس المركز لشئون أعضاء هيئة البحوث والدكتورة دعاء امين مدير معهد بحوث الموارد المائية. وقد تناول اللقاء استعراضًا لمسيرة المركز القومي لبحوث المياه منذ تأسيسه قبل خمسين عامًا، وما حققه من إنجازات علمية وبحثية بارزة من خلال عرض تقديمى قدمه الدكتور ايمن السعدى، إلى جانب مناقشة مجالات التعاون السابقة مع المؤسسات البحثية الصينية، وعلى رأسها جامعة تسينغهوا، وجامعة هوازونغ الزراعية، والأكاديمية الصينية للعلوم، وأكاديمية العلوم للعالم النامي، والمركز الإقليمي هانغتشو للطاقة الكهرومائية الصغيرة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، ومبادرة الحزام والطريق، ووزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية، وجامعة لانتشو.

كما تطرق النقاش إلى آفاق التعاون المستقبلي بين الجانبين، لا سيما في مجال بناء القدرات البشرية من خلال البرامج التدريبية التي ينظمها مركز التدريب الإقليمي التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا، والتي تهدف إلى تنمية مهارات الكوادر الفنية والمتخصصة في قطاع المياه بالدول الإفريقية، وبشكل خاص دول حوض نهر النيل. وقد أثنى وفد السفارة الصينية على الدور الفاعل الذي تؤديه هذه البرامج في دعم التعاون الدولي داخل القارة الإفريقية وابدو رغبتهم في تعزيز التعاون البحثي، مؤكدين رغبة بلادهم في مواصلة هذا التعاون البناء والمشاركة في احتفالية اليوبيل الذهبي التي ينظمها المركز القومي لبحوث المياه هذا العام، تعبيرًا عن عمق واستمرارية الشراكة المثمرة بين الجانبين.