القومي لبحوث المياه يعقد اجتماعًا موسعًا لمديري المعاهد والوحدات لبحث الإنجازات والخطط البحثية

أحمد جودة - القاهرة - في إطار حرص المركز القومي لبحوث المياه على تعزيز التنسيق المؤسسي وتطوير الأداء البحثي، عُقد يوم الأربعاء الموافق 6 أغسطس 2025 اجتماع موسّع للسادة مديري المعاهد والوحدات البحثية، برئاسة الدكتورشريف محمدي رئيس المركز، وبحضورالدكتور أيمن السعدي نائب رئيس المركز لشئون الخطة البحثية.



شارك في الاجتماع مديري المعاهد والوحدات، واm الدكتور علاء صقر أمين عام المركز، والسيد الدكتور عبد الحميد خاطر المكتب الفني لرئيس المركز.

استُهل الاجتماع بعرض تقديمى قدّمه الدكتور رئيس المركز حول انجازات الخطة البحثية وتقييم الأداء للمعاهد للعامين الماليين 2023/2024، 2024/2025،

ثم قام السيد الأستاذ الدكتور نائب رئيس المركز لشئون الخطة البحثية بعرض تقديمى لدراسات الخطة البحثية للعام المالى 2024/2025.

كما قدّمت الدكتورة نجوى العشماوي رئيس وحدة نظم المعلومات الجغرافية بالمركز عرضًا تفصيليًا حول مشروع إنشاء قاعدة البيانات الجغرافية (Geodatabase) بالمركز، والتي تهدف إلى تجميع الدراسات البحثية والبيانات التعريفية (Metadata) الخاصة بالمعاهد المختلفة في منصة موحدة تدعم اتخاذ القرار وتعزز كفاءة الأداء البحثي.

كما استعرض السيد الأستاذ/ لطفي السيد – مدير إدارة التخطيط – بنود الخطة الاستثمارية للمركز، تلاه عرض مالي قدّمته السيدة الأستاذة / رشا فتحي، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية تناولت فيه ميزانية المركز والموقف المالى لصندوق تمويل البحوث.

وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور رئيس المركز على أهمية الاستعداد الكامل لكافة الفعاليات القادمة، مشيرًا إلى ضرورة مشاركة جميع السادة الباحثين والعاملين بالمركز في التحضيرات، بما يليق بمكانة المركز العلمية، مع التأكيد على توسيع آفاق التعاون مع المؤسسات البحثية الدولية المشاركة في تنظيم الجلسات العلمية العالمية.