معامل تنسيق الجامعات تواصل استقبال الطلاب لتسجيل الرغبات بالمرحلة الثانية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 8 أغسطس 2025 11:40 صباحاً - استقبلت معامل الحاسبات بالجامعات الحكومية، اليوم الجمعة، طلاب الثانوية العامة بتنسيق المرحلة الثانية لتسجيل الرغبات بتنسيق المرحلة الثانية وفقا للحد الأدنى المعلن من مكتب التنسيق، بواقع الحدود الدنيا للمرحلة الثانية على النحو التالي لطلاب النظام الحديث الشعبة العلمية: 220 فأكثر، أي بنسبة 68.75٪، والشعبة الأدبية: 205 درجات فأكثر، أي بنسبة 64.06٪

وبالنسبة لطلاب النظام القديم، سجل الحد الأدنى الشعبة العلمية: 280 فأكثر، أي بنسبة 68.29٪، والشعبة الأدبية: 240 فأكثر، أي بنسبة 58.53٪.