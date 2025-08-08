جمهور حفل أصالة بمهرجان العلمين يرقص على أغنية "العنب الساقع"

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 8 أغسطس 2025 11:40 صباحاً - تراقص جمهور مهرجان العلمين على أغنية "العنب الساقع" التي قدمتها النجمة أصالة خلال الحفل، كما قدمت أغنية "يا مجنون"، وسط تفاعل كبير من الحضور.

وقدمت النجمة أصالة التحية لمصر التي تحبها على المستوى الشخصي وكذلك عائلتها، وغنت مليون تحية لمصر بنحبك وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وقدمت النجمة أصالة خلال حفلها بمهرجان العلمين عددا من أغاني ألبومها الأخير "ضريبة البعد"، ومن الأغاني "أنا هنساك" و"المال السايب"، كما قدمت أغنية "مابحبش حد إلا أنت".