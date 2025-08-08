جمهور حفل أصالة بمهرجان العلمين يرقص على أغنية "العنب الساقع"

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 8 أغسطس 2025 11:40 صباحاً - تراقص جمهور مهرجان العلمين على أغنية "العنب الساقع" التي قدمتها النجمة أصالة خلال الحفل، كما قدمت أغنية "يا مجنون"، وسط تفاعل كبير من الحضور.
وقدمت النجمة أصالة التحية لمصر التي تحبها على المستوى الشخصي وكذلك عائلتها، وغنت مليون تحية لمصر بنحبك وسط تفاعل كبير من الجمهور.
وقدمت النجمة أصالة خلال حفلها بمهرجان العلمين عددا من أغاني ألبومها الأخير "ضريبة البعد"، ومن الأغاني "أنا هنساك" و"المال السايب"، كما قدمت أغنية "مابحبش حد إلا أنت".
وتألقت النجمة أصالة بأغانيها خلال حفلها بمهرجان العلمين في نسخته الثالثة على مسرح يو أرينا، ومن ضمن الأغاني "سامحتك كتير" و"بنت أكابر" و"أكتر من اللي أنا بحلم بيه"، وسط تفاعل كبير من الجمهور. وقالت أصالة: "بموت على مصر وهي مكان رائع وأنا من عشاقها".
وعبّرت النجمة أصالة عن سعادتها الكبيرة خلال مشاركتها في حفلها بمهرجان العلمين الجديدة، حيث قالت: "اليوم كله طاقة حلوة، البنات والشباب الموجودين جمال وروحهم رائعة، وطبعاً وجود أمي بجانبي خلّى كل شيء أحلى".
تقام فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة، في قلب المدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة، وتحديدًا في ساحة "U-ARENA"، التي أنشأتها الشركة في وقت قياسي لتكون مركزًا نابضًا بالحياة يستوعب آلاف الزوار من محبي الفن والموسيقى، وتتولى شركة تذكرتي، تنظيم الحفلات الفنية والعروض الثقافية المقرر إقامتها خلال فعاليات المهرجان.
ويأتي تنظيم هذه النسخة الجديدة استكمالًا للنجاحات التي حققها المهرجان في دورتيه الأولى والثانية، وأثبت خلالها مكانته كمنصة شاملة تضم كافة ألوان الفنون والترفيه، وجذب أنظار الملايين داخل مصر وخارجها، إذ شهدت الدورة السابقة مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع، واستقبال زوار من أكثر من 104 جنسيات حول العالم، بالإضافة إلى حضور عدد كبير من الشخصيات العامة والمسؤولين والدبلوماسيين من الدول العربية والأجنبية.