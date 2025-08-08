أخبار مصرية

غدا.. بدء امتحانات الدبلومات الفنية للدور الثاني بإجمالي 204 آلاف طالب

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 8 أغسطس 2025 11:40 صباحاً - تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية (دور ثانى) غد السبت 9 أغسطس الجارى، وتستمر حتى يوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025، حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أ إجمالى من لهم حق دخول الدور الثانى 204 آلاف و761 طالبًا وطالبة بنسبة (24.2%) أما إجمالى الراسبين، 44928 طالب وطالبة بنسبة (5.31%).

 

وكان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اعتمد جداول امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثانى للعام الدراسى 2024/ 2025 نظام (5 سنوات، و3سنوات) بكافة نوعياتها (صناعى - زراعى - تجارى - فندقي) ودبلوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وكذلك الإعداد المهنى والتعليم والتدريب المزدوج، والتكنولوجيا التطبيقية، وكذا جدول امتحانات الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات المطبق بها منهجية الجدارات المهنية، بالإضافة إلى الجداول الخاصة بطلبة الدمج بكل نوعية.

 

 

 

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الطلاب الذين يؤدون امتحان الدور الثانى للدبلومات الفنية الإطلاع على جداول الامتحانات بالدخول على الموقع الرسمى للوزارة من خلال الرابط التالي:

 

https://moe.gov.eg/media/4hynodsu/20250729095537098-1.pdf

 

