بيطري الجيزة يضبط 13557 كجم من اللحوم والدواجن الفاسدة خلال حملات مكبرة

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مديرية الطب البيطري بالجيزة، عن ضبط كميات كبيرة من اللحوم والدواجن ومنتجاتها غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك في إطار حملات رقابية مكثفة على الأسواق بالمحافظة خلال الفترة من 2 إلى 7 أغسطس 2025.

جاءت الضبطيات وفقا لتوجيهات من المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، وبإشراف الدكتور محمد فارس محمد، مدير مديرية الطب البيطري، للحفاظ على صحة المواطنين.

وأسفرت الحملات عن ضبط 13557 كيلوجرام من المنتجات المخالفة، وشملت المضبوطات 13300 كيلوجرام من هياكل ومفروم دواجن، ودهون، ودبرويهات حيوانية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك.

كما تم ضبط 257 كيلوجرام من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية، وقد تمت هذه الضبطيات بالاشتراك مع مباحث التموين في عدد من مناطق المحافظة وتضمنت:

-كرداسة: ضبط 6000 كجم و800 كجم من هياكل الدواجن الفاسدة.

-بولاق الدكرور: ضبط 1500 كجم من هياكل ومفروم دواجن فاسدة.

-إمبابة: ضبط 2700 كجم من دواجن ودبريهات فاسدة.

-الطالبية: ضبط 320 كجم من دهون حيوانية فاسدة.

-الجيزة: ضبط 1500 كجم من دهون ودبريهات حيوانية ولحوم مفرومة ومصنعات فاسدة.

-العجوزة: ضبط 480 كجم من مقطعات دواجن فاسدة و78 كجم من لحوم مذبوحة خارج المجازر.

-أكتوبر والعمرانية: ضبط 120 كجم و59 كجم على التوالي من لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

وقد تم تحرير 12 محضرا بالوقائع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتأتي هذه الحملات ضمن جهود المديرية المستمرة لخدمة وحماية المواطنين وضمان سلامة المنتجات الغذائية المعروضة بالأسواق.

