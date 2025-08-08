أصالة ترحب بوالدتها فى حفل مهرجان العلمين: وجودك نور الحفلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 8 أغسطس 2025 12:36 صباحاً - عبّرت النجمة أصالة عن سعادتها الكبيرة خلال مشاركتها في حفلها بمهرجان العلمين الجديدة، حيث قالت: "اليوم كله طاقة حلوة، البنات والشباب الموجودين جمال وروحهم رائعة، وطبعاً وجود أمي بجانبي خلّى كل شيء أحلى ونور الحفلة".

تقام فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة، في قلب المدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة، وتحديدًا في ساحة "U-ARENA"، التي أنشأتها الشركة في وقت قياسي لتكون مركزًا نابضًا بالحياة يستوعب آلاف الزوار من محبي الفن والموسيقى، وتتولى شركة تذكرتي، تنظيم الحفلات الفنية والعروض الثقافية المقرر إقامتها خلال فعاليات المهرجان.

ويأتي تنظيم هذه النسخة الجديدة استكمالًا للنجاحات التي حققها المهرجان في دورتيه الأولى والثانية، وأثبت خلالها مكانته كمنصة شاملة تضم كافة ألوان الفنون والترفيه، وجذب أنظار الملايين داخل مصر وخارجها، إذ شهدت الدورة السابقة مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع، واستقبال زوار من أكثر من 104 جنسيات حول العالم، بالإضافة إلى حضور عدد كبير من الشخصيات العامة والمسؤولين والدبلوماسيين من الدول العربية والأجنبية.