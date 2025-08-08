نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول عملية لتغيير الصمام الأورطي بتقنية TAVI مدعومة بجهاز ECMO لمريض في حالة حرجة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في خطوة غير مسبوقة تضاف إلى سجل النجاحات الطبية العريقة لمستشفيات جامعة القاهرة، نجح فريق طبي متخصص في إجراء أول تدخل من نوعه داخل المستشفيات الجامعية، لتغيير الصمام الأورطي بتقنية القسطرة المتقدمة (TAVI) مدعومة بجهاز دعم الدورة الدموية والرئة (ECMO)، وذلك لمريض في حالة حرجة ومعقدة عانى من ضيق متكلس حاد بالصمام الأورطي وانسدادات شديدة بالشرايين التاجية، في إنجاز يعكس الجاهزية الطبية والعلمية المتقدمة التي وصلت إليها جامعة القاهرة.

جاء هذا الإنجاز برعاية الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، وبإشراف مباشر من الأستاذ الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، حيث تم التدخل الطبي المعقد داخل قسم طب الحالات الحرجة، وبتعاون رفيع المستوى بين أقسام متعددة، وسط إشادة واسعة بالنتائج المحققة والتنفيذ الاحترافي للجراحة.

وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق، أن ما تحقق يُعد شهادة حية على ما بلغته الجامعة من تطور علمي وتقني يمكّنها من التعامل مع أعقد الحالات الطبية بدقة ومهارة، مشددًا على أن قصر العيني يواصل تأكيد ريادته كمؤسسة طبية مرجعية في مصر والمنطقة، بفضل كوادره المتميزة وتجهيزاته المتطورة. وأضاف أن الجامعة تضع نصب أعينها تحقيق التميز الإكلينيكي وفقًا لأعلى المعايير العالمية، مما يُعزز من مكانتها الأكاديمية والمجتمعية ويُحقق رؤيتها الاستراتيجية في دعم المنظومة الصحية الوطنية.

الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة

من جانبه، أوضح الدكتور حسام صلاح أن التدخل بدأ بإصلاح الانسدادات الحادة في منشأ الشرايين التاجية اليسرى واليمنى باستخدام دعامات دوائية مدعومة بتقنية التصوير داخل الشرايين (IVUS)، ثم جرى تغيير الصمام الأورطي بالتقنية المتقدمة (TAVI)، وذلك بعد توصيل المريض بجهاز ECMO مسبقًا نظرًا لخطورة الحالة واحتمالية توقف عضلة القلب. وأكد أن العملية جرت بتخطيط محكم شارك فيه فريق متكامل من طب الحالات الحرجة والتخدير وجراحة الأوعية الدموية، إلى جانب التمريض والفنيين.

وشدد "صلاح" على أن نجاح هذا التدخل يُجسد التكامل بين التخصصات الطبية المختلفة، ويؤكد ما تتمتع به مستشفيات جامعة القاهرة من كفاءة عالية وجاهزية علمية ومهنية، مشيدًا بالجهود المتميزة التي بذلتها فرق العمل كافة لإنقاذ المريض في ظروف طبية بالغة التعقيد.

الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية

وقد ضم الفريق الطبي عددًا من الكفاءات المتميزة، أبرزهم:

فريق الـTAVI : د.حاتم حسام موافي (قائد الفريق)، د.أحمد البطاح، د.محمد عبد العظيم، د.مهند زكريا، ود.أحمد عبد اللطيف.

: د.حاتم حسام موافي (قائد الفريق)، د.أحمد البطاح، د.محمد عبد العظيم، د.مهند زكريا، ود.أحمد عبد اللطيف. فريق ECMO : د.أكرم عبد الباري، د.محمد كمال، د.محمد شبل، د.أحمد الجبالي.

: د.أكرم عبد الباري، د.محمد كمال، د.محمد شبل، د.أحمد الجبالي. فريق التخدير : د.ماجد صلاح، د.شريف ممدوح، د.زهراء خليل.

: د.ماجد صلاح، د.شريف ممدوح، د.زهراء خليل. فريق الأوعية الدموية : د.أيمن السمدوني، د.مروان يسري، د.محمود عاطف، د.شهد رجب.

: د.أيمن السمدوني، د.مروان يسري، د.محمود عاطف، د.شهد رجب. فريق التمريض والفنيين: هناء يوسف، رضا حسن، وفاء رمضان، محمد الشاذلي، علاء عاطف، محمد جمال، محمود عبد اللطيف.

كما تابع الدكتور شريف مختار، أستاذ طب الحالات الحرجة ومؤسس القسم، كافة مراحل الجراحة من غرفة الكنترول، تحت إشراف القسم برئاسة الدكتور طارق الجوهري. وأُشير إلى الدور الرائد للدكتورة شرين الجنجيهي، أستاذ طب الحالات الحرجة ورئيس القسم السابق، في تأسيس برنامج الـTAVI بالجامعة منذ انطلاقه.

هذا الإنجاز الطبي الفريد لا يمثل فقط قصة نجاح علمية متميزة، بل يعكس التزام جامعة القاهرة بتقديم خدمة صحية على أعلى مستوى، وحرصها الدائم على مواكبة أحدث التقنيات العالمية في التعامل مع الحالات الحرجة، مما يُعزز من مكانتها كمنارة للعلم والطب في مصر والشرق الأوسط.