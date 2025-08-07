أسامة كمال يرسل رسالة بالإنجليزية للإعلامي البريطاني بيرس مورجان: شكرًا لوقوفك في صف الإنسانية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 7 أغسطس 2025 11:28 مساءً -

قال الإعلامي أسامة كمال، إنه على الرغم من أن حرب غزة هزّت الثقة في كل شيء تقريبًا، إلا إن الحق صوته عالي، والرهان على الإنسانية لا يخيب، فلا يزال هناك أشخاص عندها ضمير.

وخلال حلقة اليوم من برنامج مساء dmc، حرص أسامة كمال على الإشادة بموقف المذيع البريطاني بيرس مورجان، وتقديم التحية له على موقفه الداعم لغزة، بعد أن كان مؤيدًا في البداية لإسرائيل، مؤكدًا أنه قرر يتحدث عنه للمرة الثالثة بعد مشاهدته في بودكاست "Triggerpod"، ووجد لديه حُجة ومنطق جعله لا يخاف من قول رأيه، لافتًا إلى أنه في هذا اللقاء الذي استمر لمدة ساعة ونصف، كان رائعا ومدهشا، ويعرف متى يكون هادىء ومتى يكون حادا، ولا أحد استطاع إيقافه.

وأوضح أسامة كمال، أنه عندما يرى الإعلاميين الذين يغيرون مواقفهم مثل بيرس مورجان، يحمد الله أنه في الجانب الصحيح من المعادلة، وأن نقل الشأن الفلسطيني كان من البداية فوق أي اهتمام، وأن البرنامج ترجم فيديوهات كثيرة إنجليزي ونشرها على السوشال ميديا، واعتمد على صحافة ومقالات أجنبية، لأن هذه هي وظيفة البرنامج، مثلما وظيفة إسرائيل هي القتل والتدمير، لكن في النهاية الانتصار سيكون لأصحاب الضمير.

ووجه أسامة كمال رسالة لبيرس مورجان باللغة الإنجليزية، جاء نصها: Dear Piers, she’s not just crazy — as you described her — she’s insane in a mad mad world. A world ruled by bloodthirsty lunatics who indulge in war crimes, who feed on ruins of shattered nations, who turn deaf ears to children screaming, who justify genocide, and feel comfortably numb seeing the hungry, the thirsty, the sick, or the suffering. It’s a mad mad world.

Thank you, for siding with humanity; for choosing to rise above the madness of our time.

وترجمة الرسالة هي: عزيزي بيرس، إنها ليست مجنونة فحسب - كما وصفتها - بل هي مليئة بالجنون في عالم فقد صوابه تمامًا. عالم تحكمه زمرة من المتعطشين للدماء، الذين يتلذذون بارتكاب جرائم الحرب، ويتغذون على أنقاض الأمم المحطمة، ويصمون آذانهم عن صراخ الأطفال، ويبررون الإبادة الجماعية، ويغرقون في بلادة مشاعرهم أمام الجوعى والعطشى والمرضى والمعذبين، إنه حقًا عالم مجنون بجنون، شكرًا لك لأنك وقفت في صف الإنسانية، ولأنك اخترت أن ترتفع فوق جنون هذا الزمان.

يذكر أن بيرس مورجان قال، إن رأيه تحول من دعم إسرائيل لمهاجمتها، عندما رأى بعينه التدمير وعدد الضحايا، خاصة الأطفال، في مجازر يومية يراها كل الناس، مؤكدًا أنه يقف مع الإنسانية، ومع الأبرياء الذين ليس لهم ذنب في الصراع السياسي، لافتًا إلى أنه "مهما كانت نواياك، ومهما كان عدوك، ماينفعش تقتل طفل وتمشي. ولو قتلت طفل، لازم العالم كله يسألك ليه"؟.