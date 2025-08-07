إعلام عبرى : رئيس الأركان الإسرائيلى يعارض بشدة خلال الاجتماع المصغر احتلال قطاع غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 7 أغسطس 2025 10:32 مساءً - قالت القناة 13 الإسرائيلية إن رئيس الأركان الإسرائيلى إيال زاميرعارض بشدة فى الاجتماع المصغر احتلال قطاع غزة، مؤكدا "أنه سيستغرق عاما إلى عامين".

وأضاف رئيس الأركان الإسرائيلى إن دخول غزة وضرب البنى التحتية سيؤدي إلى كارثة إنسانية.

وقال زامير، اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلى سيواصل التعبير عن موقفه دون خوف، وذلك فى أول تعليق له منذ ورود تقارير عن خلافات بين الجيش الإسرائيلى وحكومة بنيامين نتنياهو بشأن مقترح احتلال كامل لقطاع غزة.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن زامير قوله فى تقييم للوضع قبل ساعات قليلة من اجتماع مجلس الوزراء الأمنى الحاسم: "نحن نتعامل مع مسألة حياة أو موت، دفاعًا عن الوطن، ونفعل ذلك ونحن نتطلع إلى جنودنا ومدنيى إسرائيل. سنواصل العمل بمسؤولية ونزاهة وعزم - واضعين نصب أعيننا أمن إسرائيل ورفاهيتها فقط".

وتناول تقييم الوضع، الذى أُجرى فى مقر هيئة الأركان العامة فى مقر "الكرياه" بتل أبيب، خطط الجيش الإسرائيلى للقتال على جميع جبهات القتال.

وأفادت الصحيفة بأن حكومة نتنياهو، تسعى إلى احتلال أجزاء من القطاع على الأقل. ورفض الجيش هذه الخطة رفضًا قاطعًا، معتبرًا إياها مُرهِقة وخطيرة على الجنود، وتشكل خطرًا بالغًا على الرهائن الذين ما زالوا على قيد الحياة فى قبضة حماس، إذ ستُضيّق القوات الخناق على المناطق التى يُحتجزون فيها، مما يُعرّض حياتهم لخطر أكبر.