وزارة التربية والتعليم تعلن موعد بدء العام الدراسى الجديد

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 7 أغسطس 2025 10:32 مساءً - بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والمديريات التعليمية الاستعداد للعام الدراسى الجديد الذى يبدأ يوم 20 سبتمبر 2025 لطلاب المدارس الرسمية والخاصة و7 من نفس الشهر للمدارس الدولية وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسى المقبل 2025،2026.

ووجهت وزارة التربية والتعليم المديريات التعليمية، بضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والشاملة فى جميع المدارس، بما يشمل الدهانات، والمقاعد، ودورات المياه، والتسجيل المدرسى، وإجراءات السلامة، بما يضمن بيئة تعليمية آمنة ولائقة للطلاب، إضافة إلى البدء فى تجهيز جداول الحصص وتوزيعها على المعلمين وخاصة فى المرحلة الثانوية استعدادا لتطبيق البكالوريا المصرية، كما نبهت الوزارة على المديريات والمدارس بعدم إجبار أى طالب أثناء تسكينهم على الصف الأول الثانوى العام على اختيار نظام البكالوريا حيث يتم ترك حرية الاختيار للطلاب.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن بداية العام الدراسى الجديد هى دائمًا محطة هامة فى حياة الطلاب وأولياء الأمور معا، وفترة تحمل فى طياتها آمالًا جديدة، وتحديات جديدة، ومن ثم يتم الاستعداد للدراسة مبكرا حتى يتحقق الإنضباط الدراسى منذ الأسبوع الأول من بداية الدراسة، مؤكدة على استمرار أعمال التقييمات للطلاب فى صفوف النقل مع تطبيق أعمال السنة على طلاب الشهادة الإعدادية لأول مرة حيث سوف تصدر الوزارة ضوابط لتطبيق درجات أعمال السنة على طلبة الصف الثالث الإعدادى بحيث تقل عن 20% قد تكون 5 درجات فى كل فصل دراسى، لافتة إلى أن الهدف من تطبيق هذه الدرجات هو إجبار الطلاب على الحضور لأنه فى حالة عدم قيام الطالب بالحضور والانضباط سوف تخصم هذه الدرجات.