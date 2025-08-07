حدث في غزة .. استشهاد لاعب فلسطيني جديد برصاص الاحتلال

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 7 أغسطس 2025 10:32 مساءً - أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الخميس، استشهاد محمود رافع شاهين لاعب نادي التفاح الرياضي بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

ونعى الاتحاد في بيان رسمي اللاعب الشهيد، مؤكدًا استمرار استهداف الاحتلال الإسرائيلي للرياضة الفلسطينية. وجاء في البيان:

«يواصل الاحتلال ارتكاب جرائمه الممنهجة بحق الرياضة الفلسطينية، وكان آخر ضحاياها اللاعب محمود رافع شاهين، الذي ارتقى شهيدًا برصاص قوات الاحتلال».

ويُعد شاهين ثاني لاعب من نادي التفاح يُستشهد خلال أيام، بعد مقتل زميله إسماعيل أبو دان أثناء انتظاره استلام مساعدات إنسانية وسط ظروف إنسانية قاسية يشهدها قطاع غزة، نتيجة العدوان المتواصل، ونقص الغذاء والمياه.

وفي سياق متصل، أعرب جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، عن أسفه العميق لما آلت إليه الأوضاع في غزة، مشيرًا إلى استشهاد أكثر من 800 لاعب ومدرب منذ بداية العدوان.