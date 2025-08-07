نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة مدينة السادات.. عام جامعى حافل بالأنشطة يصنع أجيالًا من القادة ويعزز الانتماء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل جامعة مدينة السادات أداء دورها الريادي في تعزيز الأنشطة الطلابية، إيمانًا بأهمية بناء الشخصية المتكاملة للطالب الجامعي، وترسيخ قيم الانتماء والولاء للوطن، وتنمية مهارات القيادة والعمل الجماعي لدى الشباب الجامعي.

وشهدت الجامعة، خلال العام الجامعى 2024-2025، تنظيم حزمة متكاملة من الفعاليات والأنشطة التي تنوعت بين المبادرات التدريبية، والمسابقات القومية، والأنشطة الكشفية، والفعاليات المجتمعية، وذلك في إطار مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" بهدف الارتقاء بالمهارات الحياتية والمهنية للطلاب. وتضمنت الدورات التدريبية موضوعات نوعية مثل مبادئ الحاسب الآلي، وصيانة الأعطال المبدئية للسيارات، واستخلاص الزيوت العطرية، إلى جانب مهارات المقابلة الشخصية والتخلص الآمن من القوارض والحشرات، وهو ما يعكس حرص الجامعة على تزويد طلابها بخبرات تطبيقية تواكب متطلبات سوق العمل.

وفي المجال الكشفي، نُفذت دورات تدريبية متخصصة أبرزها دورة مساعد قائد وحدة، ودورة رواد الرهوط، إلى جانب معسكر لتقييم واختيار عشيرة جوالي وجوالات الجامعة، في إطار استراتيجية الجامعة لبناء قيادات طلابية فاعلة. كما أولت الجامعة اهتمامًا لرفع الوعي المجتمعي، حيث تم تنظيم ورش عمل حول حقوق وواجبات ذوي الإعاقة، وسلسلة محاضرات حول الأنشطة المالية غير المصرفية، إضافة إلى مشروع ميداني لتنمية المجتمع بدار المسنين بمدينة السادات، يعكس الحس الإنساني والاجتماعي لدى الطلاب.

وعلى صعيد المشاركات القومية، شاركت الجامعة بفاعلية في مسابقة إبداع 13 التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة، وحققت حضورًا مميزًا في مجالي الطالب المثالي والمبادرات المجتمعية. كما نظمت الجامعة مسابقة للبحوث الاجتماعية على مستوى الكليات، إلى جانب المهرجان الكشفي السنوي، والمهرجان الرياضي الثاني للجامعات المصرية، مما ساهم في تحفيز روح المنافسة وتعزيز العمل الجماعي.

وفي الجانب الثقافي والفني، أُقيم مركز لتدريب الكورال استعدادًا للمنافسات القومية، إضافة إلى مسابقة المواهب الفنية، ومسابقة "عباقرة كليات الجامعة"، وعدد من الندوات الثقافية التي ناقشت قضايا محورية مثل "الارتباط بين العقيدة والسلوك" و"تنمية الولاء والانتماء". كما نظمت الجامعة رحلات ترفيهية إلى مدينتي الإسكندرية ودريم بارك، ضمن خطتها لدعم الصحة النفسية للطلاب وتوفير بيئة جامعية متكاملة.

وقد أكدت الدكتورة شادن معاوية، رئيس الجامعة أن هذه الأنشطة تعكس رؤية الجامعة في بناء نموذج طلابي متوازن يجمع بين التفوق الأكاديمي والمشاركة المجتمعية الفعالة، مشيرًة إلى أن إدارة الجامعة لا تدخر جهدًا في دعم كافة المبادرات التي تسهم في تعزيز قدرات الطلاب، وتزويدهم بالمهارات التي تؤهلهم للمنافسة محليًا ودوليًا. وأضافت أن الجامعة حريصة على أن تكون حاضنة للمواهب الطلابية، وميدانًا للتجربة والابتكار والمبادرة.

من جانبه، أشاد الدكتور كريم همام، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، بما حققته جامعة مدينة السادات من تميز لافت في مجال الأنشطة الطلابية، مؤكدًا أن الجامعة تقدم نموذجًا يُحتذى فى الانشطة الطلابية، بما يتسق مع استراتيجية الوزارة في إعداد جيل من القادة الشباب يمتلك الوعي، والمهارات، والانتماء. ولفت إلى أن المشاركة المستمرة للجامعة في الفعاليات القومية والدولية، تعكس التزامها الحقيقي بتعزيز الهوية الوطنية، ودورها الفاعل في تنمية المجتمع وبناء الدولة الحديثة.