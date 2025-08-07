نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم يصدر قرارا وزاريا بشأن حركة بعض مديري ووكلاء المديريات التعليمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا وزاريا بشأن حركة بعض مديري ووكلاء مديريات التربية والتعليم ببعض المحافظات، حيث تضمن القرار الآتي:

١ - الدكتورة همت إسماعيل محمد أبو كيلة، مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة.

٢- السيد أحمد شعبان أحمد محمد، وكيلا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة.

٣- الدكتورة وفاء محمد رضا، وكيلا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة.

٤- سماح محمد إبراهيم عبدالله، مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس.

٥- أشرف محمد محمود، وكيلا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس.

٦- إيهاب السيد عبد المنعم النشرتي، وكيلا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط.

٧- تعيين محمد فايز مصطفى كشك، وكيلا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.

٨- سهير عبد الرحمن وقاد وهبة، وكيلا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.

٩- الدكتور إبراهيم على إبراهيم قناوي، وكيلا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد.

١٠- زينب عبد الفتاح، استشاري إدارة عامة بالإدارة المركزية للتعليم العام.

١١- وليد فؤاد خليل المناخلي، استشاري إدارة عامة بالإدارة المركزية لشئون المديريات.

١٢- ياسر محمود محمد محمود، مديرا للإدارة العامة للأمن.