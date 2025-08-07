نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «زاد العزة.. من مصر إلى غزة».. الهلال الأحمر المصري يدفع بـ3 آلاف طن مساعدات لليوم العاشر على التوالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

واصل الهلال الأحمر المصري جهوده الإغاثية لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث دفع صباح اليوم، القافلة العاشرة من حملة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة»، محمّلة بنحو 3 آلاف طن من المساعدات الإنسانية، في اتجاه جنوب القطاع عبر معبر كرم أبو سالم.

وضمّت القافلة كميات كبيرة من السلال الغذائية، والدقيق، وألبان الأطفال، إضافة إلى مستلزمات طبية وعناية شخصية، وآلاف أرغفة الخبز الطازج، وذلك في إطار الاستجابة لاحتياجات السكان في ظل النقص الحاد في الغذاء والدواء داخل القطاع المحاصر.

وكان الهلال الأحمر المصري قد أطلق حملة «زاد العزة» في 27 يوليو الماضي، بهدف إرسال آلاف الأطنان من المساعدات إلى غزة، تشمل سلاسل إمداد غذائية، وأدوية علاجية، ومستلزمات طبية، ووقود، عبر قوافل متتالية تنطلق بشكل يومي.

ويؤدي الهلال الأحمر المصري، بصفته الآلية الوطنية لتنسيق وتفويج المساعدات، دورًا محوريًا في إيصال الدعم إلى غزة منذ بداية الأزمة، حيث لم يُغلق معبر رفح من الجانب المصري، في ظل استمرار الجهود اللوجستية المكثفة لتسهيل عبور المساعدات.

وحتى الآن، ساهمت جهود الجمعية في دخول أكثر من 36 ألف شاحنة إلى القطاع، محمّلة بما يزيد عن نصف مليون طن من المساعدات الغذائية والإغاثية، بمشاركة نحو 35 ألف متطوع منتشرين في مراكز الهلال الأحمر داخل مصر وعلى الحدود.

