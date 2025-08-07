أخبار مصرية

وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة في عدد من الجامعات المصرية.

وجاءت القرارات على النحو التالي:

الدكتور حمادة محمد محمود حسن، نائبًا لرئيس جامعة بني سويف لشؤون التعليم والطلاب

الدكتور هيثم صفوت كمال حمزة، عميدًا لكلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي – جامعة القاهرة.

الدكتور أحمد محمد صلاح أحمد الخولي، عميدًا لكلية الزراعة – جامعة المنوفية.

الدكتورة إيناس سعيد عبدالحميد، عميدًا لكلية التربية للطفولة والأمومة – جامعة المنوفية.

 

الدكتور خالد السيد محمد زيادة، عميدًا لكلية الآداب – جامعة المنوفية.

 

الدكتور هاني عبدالبديع علي علي، عميدًا لكلية التربية النوعية – جامعة الفيوم.

 

الدكتور  جمال علي محمد يوسف، عميدًا لكلية التجارة وإدارة الأعمال – جامعة حلوان.

 

الدكتور  حازم محمود علي درويش، عميدًا لكلية العلوم – جامعة سوهاج.

 

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

