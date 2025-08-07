نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة في عدد من الجامعات المصرية.
وجاءت القرارات على النحو التالي:
الدكتور حمادة محمد محمود حسن، نائبًا لرئيس جامعة بني سويف لشؤون التعليم والطلاب
الدكتور هيثم صفوت كمال حمزة، عميدًا لكلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي – جامعة القاهرة.
الدكتور أحمد محمد صلاح أحمد الخولي، عميدًا لكلية الزراعة – جامعة المنوفية.
الدكتورة إيناس سعيد عبدالحميد، عميدًا لكلية التربية للطفولة والأمومة – جامعة المنوفية.
الدكتور خالد السيد محمد زيادة، عميدًا لكلية الآداب – جامعة المنوفية.
الدكتور هاني عبدالبديع علي علي، عميدًا لكلية التربية النوعية – جامعة الفيوم.
الدكتور جمال علي محمد يوسف، عميدًا لكلية التجارة وإدارة الأعمال – جامعة حلوان.
الدكتور حازم محمود علي درويش، عميدًا لكلية العلوم – جامعة سوهاج.