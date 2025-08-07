نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطولة العلمين للجامعات المصرية تواصل تألقها في يوم حافل بالحيوية والروح الطلابية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصلت بطولة العلمين للجامعات المصرية فعالياتها حيث نُظمت مجموعة متنوعة من الأنشطة، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتنظيم الجامعة المصرية بالعلمين بقيادة الدكتور نشأت الوكيل، وإشراف قطاع الأنشطة الطلابية ومعهد إعداد القادة بقيادة الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير المعهد، ويأتى ذلك في إطار إعلاء قيمة النشاط الطلابي باعتباره ركيزة لبناء شخصية الطالب المتكاملة.

انطلقت فعاليات اليوم بجولة ترفيهية لوفود الجامعات المشاركة على أحد الشواطئ المميزة بمدينة العلمين الجديدة، حيث استمتع الطلاب بأجواء ساحلية مبهجة، جسدت البُعد الترفيهي والثقافي للبطولة، وأسهمت في توطيد العلاقات وبناء أواصر التواصل بين طلاب الجامعات المختلفة، في بيئة آمنة ومشجعة على التفاعل والانفتاح.

وتوالت بعدها المنافسات الرياضية التي شملت مسابقات في كرة القدم الخماسي، والكرة الطائرة الشاطئية، والبادل تنس، والتي شهدت أجواء حماسية ومنافسات قوية، عكست الاستعداد الجيد للفرق وروح الفريق، وسط تنظيم احترافي وتعاون متكامل بين إدارة الجامعة واللجان الفنية المشرفة، مما أضفى على الحدث طابعًا وطنيًا مشرفًا.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور نشأت الوكيل، رئيس الجامعة المصرية بالعلمين، أن الجامعة تسعى من خلال هذه البطولة إلى تقديم نموذج حقيقي لمؤسسة تعليمية تدمج بين التعلم الأكاديمي والتنمية الشخصية للطلاب، مشيرًا إلى أن تنظيم فعاليات بهذا المستوى في مدينة العلمين يؤكد أن الجامعة باتت نقطة جذب وطنية للتواصل الطلابي على أعلى مستوى.

كما أشار الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، إلى أن البطولة ليست مجرد حدث رياضي، بل مساحة متكاملة لصقل المهارات، وتفعيل مبدأ التعلم من خلال التفاعل والمشاركة، موضحًا أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بالنشاط الطلابي كونه من أهم أدوات بناء الشخصية القيادية، وغرس القيم الإيجابية وروح العمل الجماعي.

واختُتم اليوم بحفل عشاء بطابع بدوي أقيم على شاطئ مدينة العلمين، جمع وفود الجامعات في أجواء تراثية مميزة، تخللتها فقرات ثقافية وترفيهية أضفت على اللقاء لمسة إنسانية دافئة، عززت من روح التقارب والانتماء، وعكست عمق الأثر الذي تتركه البطولة في نفوس الطلاب، ضمن رؤية شاملة لبناء مجتمع جامعي أكثر تفاعلًا ووعيًا.

وحضر حفل العشاء المهندس أحمد إبراهيم رئيس جهاز مدينة العلمين، واللواء الدكتور أحمد الزارع رئيس مجلس إدارة شركة كيان مصر للتنمية البشرية والنظم التعليمية الحديثة، المالكة للجامعة المصرية بالعلمين، ولفيف من مهندسي المدينة ومجموعة من مؤسسي الجامعة.