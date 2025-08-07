وزير التعليم العالى يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدةالخميس، 07 أغسطس 2025 07:24 م

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 7 أغسطس 2025 08:28 مساءً - أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة فى عدد من الجامعات المصرية.
وجاءت القرارات على النحو التالي:
د. حمادة محمد محمود حسن، نائبًا لرئيس جامعة بنى سويف لشؤون التعليم والطلاب.د. هيثم صفوت كمال حمزة، عميدًا لكلية الحاسبات والذكاء الإصطناعى – جامعة القاهرة.
د. أحمد محمد صلاح أحمد الخولى، عميدًا لكلية الزراعة – جامعة المنوفية.
د. إيناس سعيد عبدالحميد، عميدًا لكلية التربية للطفولة والأمومة – جامعة المنوفية.
د. خالد السيد محمد زيادة، عميدًا لكلية الآداب – جامعة المنوفية.
د. هانى عبدالبديع على على، عميدًا لكلية التربية النوعية – جامعة الفيوم.
د. جمال على محمد يوسف، عميدًا لكلية التجارة وإدارة الأعمال – جامعة حلوان.
د. حازم محمود على درويش، عميدًا لكلية العلوم – جامعة سوهاج.