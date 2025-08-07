نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 1260 مستفيدًا من القافلة الطبية العشرين لصيدلة عين شمس بحي حدائق القبة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - اختتمت أمس كلية الصيدلة بجامعة عين شمس فعاليات القافلة الطبية العشرين، التي نُظمت لخدمة أهالي حي حدائق القبة، ونجحت على مدار أربعة أيام خلال الفترة من ٣ وحتى ٦ أغسطس الجارى، في تقديم خدماتها الطبية لما يزيد عن ١٢٦٠ مستفيدًا، وذلك في مدرسة الوايلي الإعدادية بنات، بالتعاون مع كليات الطب وطب الأسنان والتمريض بالجامعة ومحافظة القاهرة.

جاءت القافلة تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والأستاذة الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذة الدكتورة ريحاب عثمان القائم بعمل عميد كلية الصيدلة، وتحت إشراف الأستاذة الدكتورة رولا ميلاد لبيب القائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وضمت القافلة عيادات طبية في مختلف التخصصات، منها: الباطنة، العظام، النساء والتوليد، الرمد، الأطفال، الأنف والأذن، وطب الأسنان، إلى جانب صيدلية خيرية لصرف الأدوية مجانًا، ومعمل تحاليل يقدّم خدماته بالمجان.

وتأتي هذه المبادرة انطلاقًا من التزام جامعة عين شمس بدورها المجتمعي في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز سبل الرعاية الصحية المتكاملة، وذلك بالتعاون مع رئاسة حي حدائق القبة برئاسة الأستاذ حاتم محمود، وإدارة حدائق القبة التعليمية برئاسة الدكتور ناصر الجندي.