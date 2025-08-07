نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجمع الفنون والثقافة يحتضن اليوم العلمي الأول لطب المخ والأعصاب بجامعة حلوان في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - استضاف مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان فعاليات اليوم العلمي الأول لقسم الطب النفسي والأعصاب بكلية الطب، أقيم المؤتمر تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتورة رشا رفاعي، عميدة كلية الطب، الدكتورة سماح ربيع رئيس القسم وذلك في إطار سعي الجامعة لتعزيز الأنشطة العلمية وتفعيل الحوار الأكاديمي بين الأساتذة والمتخصصين في المجالات الطبية الدقيقة، خاصة ما يتعلق بطب المخ والأعصاب والصحة النفسية.

وجاء تنظيم هذا الحدث في رحاب المجمع الذي يُعد منارة ثقافية وفنية بارزة، ومركز إشعاع حضاري يُجسد التلاقي بين الفكر والإبداع والعلم، وذلك تحت إشراف الأستاذ الدكتور أشرف رضا، المدير التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة.

وقد شهدت الفعاليات حضورًا من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بكليات الطب المختلفة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى مشاركة عدد من الأطباء المتخصصين من مستشفيات كبرى مثل المعادي العسكري، منشية البكري، مستشفى مصر للطيران، مستشفى الدفاع الجوي، ومؤسسة الرعاية النفسية المتخصصة، بما يعكس الحضور الواسع والاهتمام الحقيقي بهذا الحدث العلمي النوعي.

تناول اليوم العلمي عددًا من المحاور البحثية والجلسات النقاشية التي ركزت على آفاق الشراكة بين التخصصات العلمية المختلفة لخدمة المريض النفسي والعصبي، كما تم تسليط الضوء على أهمية التكامل بين الأطباء والمتخصصين في علوم الأعصاب والسلوك لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية. وقد أضفى الحضور اللافت لأكثر من 200 طبيب وطبيبة وطالب دراسات عليا ثقلًا علميًا وتفاعلًا إيجابيًا أثمر عن مداخلات ثرية وحوار علمي مثمر.

جاءت هذه الفعالية لتؤكد حرص قسم طب المخ والأعصاب والطب النفسي بكلية الطب جامعة حلوان على مواكبة المستجدات العلمية في هذا المجال، وفتح آفاق التعاون مع المؤسسات الطبية والعلمية على المستوى المحلي والدولي، مع التأكيد على الدور الحيوي لمثل هذه اللقاءات في دعم البحث العلمي وتطوير المهارات الأكاديمية والمهنية للأطباء الشباب.