نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة القاهرة تواصل معسكر "قادة المستقبل": نحو جيل واعٍ قادر على مواجهة التحديات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصلت فعاليات معسكر "قادة المستقبل"، الذي تنظمه جامعة القاهرة برعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس الجامعة، وتحت إشراف الدكتور أحمد رجب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

ويأتي المعسكر في سياق استراتيجية الجامعة الهادفة إلى بناء شخصية طلابية وطنية متكاملة، ترتكز على الوعي، والانتماء، والقدرة على التفكير النقدي والإبداعي، حيث يتضمن المعسكر سلسلة من المحاضرات وورش العمل والأنشطة التفاعلية التي تعزز من وعي الطلاب بدورهم المحوري في تنمية المجتمع ومواجهة التحديات الراهنة.

وفي هذا السياق، ألقت الدكتورة نشوى عقل، وكيل كلية الإعلام لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، محاضرة بعنوان "التضليل الإعلامي ودعم الانتماء الوطني"، سلطت فيها الضوء على خطورة التضليل الإعلامي باعتباره أحد أبرز أدوات حروب الجيل الرابع، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة لم تعد مقتصرة على نشر الأخبار الكاذبة، بل باتت تمثل صناعة متكاملة تستخدم أدوات نفسية وتقنيات رقمية متطورة للتأثير على الرأي العام وزعزعة الانتماء الوطني.

وأكدت عقل أن التصدي لهذه الظاهرة يتطلب وعيًا مجتمعيًا يبدأ من الفرد، مشددة على ضرورة امتلاك المواطن للمعرفة النقدية التي تمكنه من التمييز بين الحقيقة والتزييف، إضافة إلى تعزيز الانتماء الوطني القائم على الوعي والإدراك، وليس على الشعارات فقط. كما نبهت إلى أن بعض وسائل الإعلام، خاصة في الفضاء الإلكتروني، قد تتحول إلى أدوات لهدم الثوابت، إذا ما تم استخدامها دون وعي أو مسؤولية.

ودعت وكيل كلية الإعلام إلى تفعيل دور المؤسسات التعليمية والثقافية في بناء الوعي الإعلامي لدى الطلاب، وتمكينهم من أدوات تحليل الرسائل الإعلامية، وتعزيز خطاب إعلامي مسؤول يعكس الواقع ويغذي روح الانتماء.

من جانبه، شدد الأستاذ الدكتور أحمد رجب، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، على أن الجامعة تضع في مقدمة أولوياتها إعداد طالب قادر على تحمل مسؤولياته تجاه وطنه، مؤمن بدوره في صياغة مستقبل مصر. وأضاف أن معسكر قادة المستقبل يُعد منصة تربوية وتنموية فريدة، تهدف إلى صقل وعي الطلاب وتنمية مهاراتهم القيادية بما يتوافق مع تطلعات الدولة المصرية الحديثة.

وأوضح أن الجامعة تتبنى رؤية متكاملة لبناء الشخصية الوطنية للطلاب تبدأ من مراحل مبكرة من التعليم، وتعتمد على منظومة متوازنة من القيم، والمعرفة، والتفكير النقدي، مع إتاحة الفرصة للطلاب للمشاركة في الفعاليات التي تعزز من روح المبادرة والانتماء والمواطنة الفاعلة.

ويُعد معسكر "قادة المستقبل" نموذجًا يحتذى به في تفعيل دور الجامعات في دعم القضايا الوطنية، وتقديم محتوى تدريبي وتوعوي يسهم في إعداد أجيال قادرة على التصدي للتحديات وبناء مستقبل أكثر إشراقًا لمصر.