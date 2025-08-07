أخبار مصرية

وزارة الأوقاف تختتم الدورة التدريبية لتأهيل الواعظات بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير

أحمد جودة - القاهرة - اختتمت وزارة الأوقاف، اليوم الخميس 7 أغسطس 2025م، فعاليات الدورة التدريبية لتأهيل الواعظات، والتي أُقيمت تحت رعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبالتعاون مع مؤسسة "مصر الخير"، وذلك بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بحضور عدد من قيادات الوزارة وممثلي المؤسسة.

وفي كلمته، رحب وزير الأوقاف بالحضور، موجّهًا الشكر للدكتورة مروة يس، مساعد الوزير لشئون الواعظات، والدكتورة حنان الدرباشي، رئيس قطاع التكافل والغارمين بمؤسسة مصر الخير، مثمّنًا الرعاية الكريمة للأستاذ الدكتور علي جمعة لمبادرات المؤسسة، ومؤكدًا أن قضية الغارمات تقع في صلب محور بناء الإنسان المصري، الذي يمثل أحد أهم محاور عمل الوزارة إلى جانب نشر الوعي، وإطفاء نار الفتنة، وبناء الحضارة.

وأشار الدكتور أسامة الأزهري إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان أول من بادر بالاهتمام بقضية الغارمات، وقدم نموذجًا عمليًّا في الرعاية والإنصاف من خلال مبادرته قبل عشر سنوات في عام 2015م، وإسهامه الشخصي في سداد ديون عدد منهن، مشددًا على أن المرأة المصرية لا يجب أن تُسجن بسبب دَين، بل تُكرَّم على دورها في المجتمع.

وفي ختام الفعاليات، قام وزير الأوقاف بتكريم عدد من الواعظات المتميزات، والدكتورة حنان الدرباشي ممثلةً عن مؤسسة "مصر الخير"، تقديرًا لدورها المجتمعي، فيما أعربت الدكتورة مروة يس، مساعد وزير الأوقاف لشئون الواعظات، عن شكرها للرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الأوقاف على دعمهما للمرأة، مؤكدةً أن مبادرة "انتِ السند" تأتي تأكيدًا على التمكين الحقيقي للواعظة، في حين عبّرت الدكتورة حنان الدرباشي عن اعتزازها بالشراكة مع الوزارة، ومواصلة دعم المبادرات الداعمة للمرأة والأسرة المصرية.

