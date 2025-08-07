نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من 52% لـ85%.. التعليم العالي يعلن تنسيقات جديدة تُشعل السباق الجامعي! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في اجتماع مشترك لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية بالجامعة الألمانية بالقاهرة

ترأس الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الخميس 7 أغسطس 2025، الاجتماع المشترك لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، وذلك بمقر الجامعة الألمانية بالقاهرة، بحضور الدكتور عبدالوهاب عزت، أمين مجلس الجامعات الخاصة، والدكتور ماهر مصباح، أمين مجلس الجامعات الأهلية، وعدد من رؤساء الجامعات وأعضاء المجلسين.

وفي مستهل الاجتماع، تقدم الوزير بالشكر للدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، والدكتور ياسر حجازي، رئيس الجامعة، على استضافة الاجتماع، مشيدًا بالجهود المبذولة في دعم منظومة التعليم الجامعي الخاص والأهلي.

وأكد الدكتور أيمن عاشور على أهمية تعريف الطلاب وأولياء الأمور بالتطورات الكبيرة التي شهدتها منظومة التعليم العالي في مصر، سواء على مستوى التوسع في إنشاء الجامعات أو إضافة تخصصات علمية جديدة تواكب احتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أن الدولة، وبتوجيهات القيادة السياسية، تعمل على إتاحة فرص تعليم عالٍ متنوعة تضمن تحقيق العدالة التعليمية وجودة المخرجات الأكاديمية.

وشدد الوزير على أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتكامل منظومة التعليم العالي، بما يشمل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية وأفرع الجامعات الدولية، بهدف تحقيق رؤية الدولة في تقديم تعليم يواكب المعايير العالمية، ويرتكز على إعداد خريجين يتمتعون بالمهارات والجدارات المطلوبة.

من جانبه، أوضح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، أن التقديم للجامعات الخاصة والأهلية للعام الجامعي الجديد 2025/2026 سيتم من خلال نظام التقديم المباشر عبر المواقع الإلكترونية لكل جامعة، مشيرًا إلى أن عدد الجامعات المشاركة يشمل 66 جامعة، منها 34 جامعة خاصة و32 جامعة أهلية.

الحدود الدنيا للقبول

وقد انتهى الاجتماع إلى تحديد الحدود الدنيا للتقدم للالتحاق بكليات الجامعات الخاصة والأهلية لطلاب الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة العربية والأجنبية على النحو التالي:

أولًا: الشهادات المعادلة العربية والأجنبية

الكلية الجامعات الخاصة الجامعات الأهلية جامعات (الجلالة – العلميين – شرق بورسعيد) جامعات (الملك سلمان – سيناء فرع العريش – الوادي الجديد) الطب البشري 85% 83% 81% — طب الأسنان 82% 77% 75% — العلاج الطبيعي 78% 73% 71% — الصيدلة 73% 68% 66% — الطب البيطري 56% — 56% — الهندسة 70% 65% 63% — علوم الحاسب 65% 60% 60% — الكليات النظرية والتطبيقية الأخرى 58% 58% 58% —

ثانيًا: طلاب الثانوية العامة والأزهرية

الكلية باقي الجامعات الخاصة باقي الجامعات الأهلية الجلالة والعلميين الملك سلمان وسيناء والوادى الجديد وشرق بورسعيد الطب البشري 81% 79% 76% 74% طب الأسنان 79% 77% 75% 73% العلاج الطبيعي 77% 75% 74% 72% الصيدلة 72% 71% 70% 68% الطب البيطري 67% 66% 65% 64% الهندسة 68% 67% 65% 64% علوم الحاسب 61% 60% 59% 58% التكنولوجيا الحيوية والتمريض والعلوم الأساسية 56% 55% 54% 53% الكليات النظرية الأخرى 55% (عدا بعض الجامعات مثل 6 أكتوبر، مصر الدولية) 53% — 52%

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن طلاب مدارس النيل يخضعون لنفس النسب المحددة لطلاب الثانوية العامة، وكذلك طلاب مدارس المتفوقين STEM، حيث يُحسب مجموعهم بعد معادلة النسبة باستخدام معامل 1.25، ويُقسم الناتج على إجمالي الدرجات (700 درجة).

الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة

ويأتي هذا التحديث في ضوء حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على ضبط آليات القبول بما يحقق تكافؤ الفرص، ويراعي تمايز قدرات الطلاب وتوجهاتهم العلمية.