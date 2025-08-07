نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صرف تعويضات عاجلة وتوفير سكن بديل لأسرة ضحايا عقار البراجيل المنهار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة صرف التعويضات المالية اللازمة لأسرة ضحايا العقار المنهار بشارع الـ100 بمنطقة البراجيل وذلك في إطار حرص المحافظة على تقديم أوجه الدعم والمساندة للأسر المتضررة من الحوادث الطارئة.

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم توفير وحدة سكنية بديلة للأسرة المتضررة مجهزة ومفروشة بالكامل لتخفيف المعاناة عنهم مؤكدًا أن أجهزة المحافظة تتابع على مدار الساعة تداعيات الحادث ويجري حاليًا إزالة باقي أجزاء العقار المنهار تمهيدًا لأعمال الإحلال والتجديد الشامل للمنطقة.

وتقدّم محافظ الجيزة بخالص التعازي لأُسر الضحايا موجّهًا مدير مديرية الشؤون الصحية بتقديم الرعاية الطبية الكاملة للمصابين حتى تماثلهم للشفاء.

كما كلف المحافظ محمد مرعي السكرتير العام المساعد بالتواجد الميداني في موقع العقار واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة للتعامل مع الحادث والتيسير على الأسر المتضررة وتلبية احتياجاتهم الفورية بالتنسيق مع الجهات المعنية.