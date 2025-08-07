نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "خدمة المجتمع بتجارة عين شمس ترسخ الوعي الوطني بين الطلاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التجارة – جامعة عين شمس، ندوة تثقيفية متميزة بعنوان: "بالوعي نحميها.. الجامعات وبناء جيل وطني مسئول"، وذلك يوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025، بقاعة الدكتور علي لطفي بالكلية.

جاءت الندوة برعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، والسيدة الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة أماني أسامة كامل، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبإشراف السيد الدكتور فريد محرم الجارحي، عميد كلية التجارة.

وتولى تنظيم الندوة والإشراف الكامل عليها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية، بقيادة الدكتورة جيهان رجب، مستشار عميد الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع الدكتور محمد مرسي، وكيل الكلية للقطاع. وقد جاء هذا الحدث تأكيدًا على حرص الكلية على تقديم برامج نوعية ومبادرات مجتمعية تواكب القضايا الوطنية وتعزز من وعي الطلاب.

استضافت الندوة معالي اللواء الدكتور سمير فرج، المدير الأسبق لإدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، الذي قدم رؤية تحليلية معمقة حول أبرز التحديات الجيوسياسية التي تواجه مصر والمنطقة العربية، وتأثيرها على الأمن القومي، متناولًا ملفات شائكة مثل الأزمة الروسية الأوكرانية، تصاعد النفوذ الصيني، الوضع في غزة وسوريا، والتوترات الإيرانية الإسرائيلية، إلى جانب الدور المصري في مواجهة الأزمات الإقليمية.

كما شدد "فرج" على أهمية الوعي كخط دفاع أول في مواجهة الشائعات والحروب النفسية، مؤكدًا ثقة الدولة في شباب الجامعات كقوة دافعة نحو مستقبل آمن ومستقر.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة جيهان رجب أن هذه الندوة تأتي في إطار خطة القطاع لتفعيل الشراكة بين الجامعة والمجتمع، وغرس مفاهيم الانتماء والوعي السياسي والأمني لدى الطلاب، بما يسهم في بناء جيل وطني مستنير، قادر على تحمل المسؤولية تجاه وطنه.

وأوضحت "رجب" أن القطاع يحرص على تنظيم لقاءات دورية تضم نخبة من الشخصيات العامة وصناع القرار والخبراء، بهدف الربط بين الدراسة الأكاديمية والواقع المجتمعي، وتعميق إدراك الطلاب بالتحديات التي تواجه الدولة.

في ختام الندوة، قدم السيد الأستاذ الدكتور فريد محرم الجارحي درع الكلية لمعالي اللواء الدكتور سمير فرج، تكريمًا لمشاركته القيمة وتقديرًا لعطائه الوطني والفكري، كما عبّر الحضور عن إشادتهم بالمحتوى الثري للندوة والتنظيم المتميز الذي عكس احترافية القطاع وقيادته.

وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة أنشطة مكثفة يقودها قطاع خدمة المجتمع بكلية التجارة لتعزيز التواصل المجتمعي، ونشر ثقافة الوعي الوطني في ضوء رؤية مصر 2030.