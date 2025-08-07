نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حوافز تصل إلى 600%.. مكافآت كبيرة للعاملين بالقطاع الطبي في المناطق النائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في خطوة تهدف إلى تحفيز الكوادر الطبية على العمل في المناطق الحدودية والمحرومة، نصت المادة (12) من قانون تنظيم العمل بالمهن الطبية على صرف حافز مناطق نائية بنسبة تتراوح بين 200% إلى 600% من الأجر الأساسي للعاملين في القطاع الصحي، بما يعزز من جودة الخدمات الطبية في هذه المناطق.

الفئات المستفيدة من الحافز

يشمل هذا الحافز عددًا من فئات العاملين بالقطاع الطبي، على رأسهم:

الأطباء البشريين والبيطريين

أطباء الأسنان

الصيادلة

ممارسو وأخصائيو العلاج الطبيعي

التمريض العالي

خريجو كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيائيين

أخصائيو تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية

فنيّو التمريض والفنيون الصحيون المغتربون

ويُشترط أن يعمل المستفيدون بهذه الحوافز في المستشفيات أو وحدات الرعاية الصحية التي تقدم خدمات علاجية داخل المناطق المصنفة كنائية.

المناطق التي يُطبق فيها الحافز

يشمل تطبيق الحافز عددًا من المحافظات والمناطق ذات الطبيعة الحدودية أو التي تعاني نقصًا في الكوادر الطبية، ومنها:

مطروح

الوادى الجديد

أسوان

شمال وجنوب سيناء

البحر الأحمر

منطقة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية

الواحات البحرية بمحافظة الجيزة

كما يجوز لرئيس مجلس الوزراء إصدار قرار بإضافة مناطق أخرى ضمن تصنيف "المناطق النائية" وفقًا للاحتياجات.

أهداف الحافز: العدالة الصحية والاستقرار المهني

تهدف هذه الحوافز إلى تشجيع الأطباء والأطقم الطبية على الاستقرار في المناطق الأكثر احتياجًا، بما يضمن استمرار تقديم الخدمة الصحية للمواطنين في تلك المناطق، ويحقق العدالة الصحية على مستوى الجمهورية، خاصةً في ظل التحديات المتعلقة بتوزيع الكوادر الطبية.