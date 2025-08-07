نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتخابات الشيوخ 2025.. محكمة النقض تفصل فى صحة العضوية بعد إعلان النتائج النهائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، انتهاء ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والذي جرى على مدار يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 4 و5 أغسطس، مؤكدة أن إعلان النتيجة النهائية سيتم يوم الثلاثاء المقبل الموافق 12 أغسطس 2025.

وقد تنافس في العملية الانتخابية 428 مرشحًا على 100 مقعد مخصصين لنظام الفردي، بينما تقدمت القائمة الوطنية من أجل مصر بقائمة واحدة عن كل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القوائم، بعدد 100 مرشح لشغل 100 مقعد.

محكمة النقض صاحبة الاختصاص فى صحة العضوية

وفقًا للمادة (31) من القانون رقم 84 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، فإن محكمة النقض هي الجهة المختصة بالفصل في صحة عضوية أعضاء المجلس، حيث تُقدم الطعون الانتخابية إليها مصحوبة ببيان الأدلة، خلال 30 يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية أو نشر قرار التعيين في الجريدة الرسمية.

ويُلزم القانون محكمة النقض بالفصل في الطعن خلال 60 يومًا من تاريخ وروده، وفي حال صدور حكم ببطلان العضوية، فإن البطلان يسري من تاريخ إبلاغ مجلس الشيوخ بالحكم.

الهيئة الوطنية: لم يتم رصد خروقات قانونية خلال التصويت

أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد عقب انتهاء التصويت، أن الغرفة لم ترصد أي خروقات قانونية أو تجاوزات تؤثر على سلامة العملية الانتخابية.

وأشار إلى أن أبرز التحديات التي واجهت بعض الناخبين تمثلت في صعوبة الاستعلام عن اللجان وعدم تمكن بعض كبار السن من التصويت بسبب انتهاء صلاحية بطاقة الرقم القومي، إلا أن الهيئة تعاملت مع الأمر، وقررت السماح لكل مواطن يمتلك بطاقة رقم قومي سارية أو منتهية، ومُدرج بقاعدة بيانات الناخبين، بممارسة حقه في التصويت.

استعدادات للفصل في الطعون وضمان نزاهة النتائج

بهذا الإطار القانوني والتنظيمي، تتجه الأنظار إلى محكمة النقض التي ستبدأ في استقبال الطعون فور إعلان النتائج النهائية، في خطوة تعكس حرص الدولة على ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في العملية الديمقراطية وضمان شرعية العضوية البرلمانية عبر المسارات القانونية والدستورية المنصوص عليها.