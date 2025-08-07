نتنياهو : إسرائيل لن تضم غزة وسنسلم القطاع إلى هيئة حاكمة مؤقتا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 7 أغسطس 2025 06:36 مساءً - قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو إن "إسرائيل لن تضم قطاع غزة، مؤكدا أنه في نهاية المطاف سنسلم قطاع غزة إلى هيئة حاكمة مؤقتا". حسبما ذكرت شبكة العربية.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنه من المتوقع مصادقة المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية ( الكابينت )، في وقت لاحق اليوم الخميس، على خطة عسكرية تقضي بالسيطرة العسكرية على كامل مساحة قطاع غزة.

ولفتت إلى أن الجيش الإسرائيلي أعد خلال الأيام الأخيرة عدة سيناريوهات تنفيذية، رغم معارضة رئيس هيئة الأركان إيال زمير للفكرة من حيث المبدأ.

وأضافت أن الخطة المركزية التي يدعمها بشكل ملحوظ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تتمحور حول "تنفيذ عملية عسكرية واسعة لاحتلال مدينة غزة ومخيمات اللاجئين في وسط القطاع"، لافتة إلى أن العملية ستستمر نحو 5 أشهر وتتطلب تعبئة واسعة لقوات الاحتياط.