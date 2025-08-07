حدث منذ قليل .. احتجاجات لجنود إسرائيليين يعانون أمراضا نفسية أمام وزارة الدفاع بتل أبيب

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 7 أغسطس 2025 05:36 مساءً - قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن عشرات الجنود الإسرائيليين المصابين بأمراض نفسية بسبب حرب غزة يتظاهرون عند وزارة الدفاع للمطالبة بالمساواة والعلاج.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن قسم إعادة التأهيل بوزارة الدفاع، إنه يتم علاج حاليا نحو 80 ألف مصاب من الجيش الإسرائيلي.

وأضافت أن 26 ألفا من مصابى الجيش يعانون اضطرابات نفسية.

كما أوضح قسم إعادة التأهيل بوزارة الدفاع الإسرائيلية، أن عدد مصابى الجيش وتفشى الانتحار تحد كبير.

أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلًا عن تحقيقات لـ الجيش الإسرائيلى أن 16 جنديًا انتحروا، منذ بداية العام لظروف قتالية مرتبطة بالحرب فى غزة.

ووفقًا لتحقيقات جيش الاحتلال التى نُشرت نتائجها، صباح اليوم الأحد، فتعزى حالات الانتحار إلى المشاهد الصعبة التى تعرض لها الجنود، وفقدان الأصدقاء، وعدم القدرة على احتواء الأحداث.

ويجرى جيش الاحتلال الإسرائيلى تحقيقات فى كل حالة انتحار، وتشمل هذه التحقيقات فحص الرسائل التى تركها الجنود، ومحادثاتهم مع محيطهم المباشر.

وصرح مسؤول عسكرى كبير لهيئة البث الإسرائيلية أن "معظم حالات انتحار جنود الجيش الإسرائيلى، تعزى إلى ظروف واقع معقد أعقب الحرب، وأن للحرب عواقب وهذه تحديات صعبة وهناك حالات كثيرة.

وأشار إلى زيادة عدد ضباط الصحة النفسية للجنود النظاميين بمقدار 200، وعدد ضباط الصحة النفسية فى الاحتياط بمقدار 600.

ومنذ بداية عام 2025، سجلت 16 حالة انتحار لجنود، منهم سبعة جنود احتياط بينهم أربعة جنود احتياط انتحروا الشهر الماضى، حيث انتحر اثنان منهم أثناء خدمتهما، وانتحر اثنان آخران بعد إتمامهما خدمة احتياطية معقدة.

فى عام 2024 انتحر 21 جنديًا، منهم 12 جنديًا احتياط، وفى عام 2023 انتحر 17 جنديًا، وفى عام 2022، انتحر 14 جنديًا، وفى عام 2021 انتحر 11 جنديًا.

واشارت هيئة البث أن الجيش الإسرائيلى يشعر بالقلق إزاء ما يصفه بـ"الواقع المقلق" المتمثل فى زيادة عدد الجنود الذين انتحروا فى العام الماضى والعام قبل مقارنة بالسنوات السابقة.