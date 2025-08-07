محمد صلاح يتصدر المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 7 أغسطس 2025 05:36 مساءً - كشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، عن قائمة اللاعبين المرشحين للتتويج بجائزة الكرة الذهبية 2025 "البالون دور"، عن الموسم الماضى 2024-2025.

تصدر النجم المصرى محمد صلاح جناح ليفربول، قائمة المرشحين لجائزة البالون دور، بعد تألقه مع الريدز الموسم المنتهى، ومساهمته فى تتويج النادى بلقب الدورى الإنجليزى.

كما حصل محمد صلاح على جائزة لاعب الموسم فى الدورى الإنجليزى الممتاز، وتوج بجائزة أفضل لاعب فى إنجلترا من اتحاد كتاب كرة القدم، بالإضافة إلى الحذاء الذهبى فى الدورى الإنجليزى الممتاز بعد إنهاء الموسم على رأس قائمة هدافي البريميرليج، وأخيراًجائزة أفضل صانع للأهداف "مستر أسيست".

وجاءت قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2025 كالتالي..

محمد صلاح - ليفربول

روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة

دينزل دومفريس - إنتر ميلان

ديزري دوي - باريس سان جيرمان

سيرهو جيراسي - بوروسيا دورتموند

فيكتور جيوكريس - أرسنال

أشرف حكيمي - باريس سان جيرمان

هاري كين - بايرن ميونخ

كفاراتسخيليا - باريس سان جيرمان

بيدري - برشلونة

كول بالمر - تشيلسي

مايكل أوليز - بايرن ميونخ

رافينيا - برشلونة

ديكلان رايس - أرسنال

فابيان رويز - باريس سان جيرمان

لامين يامال - برشلونة

فيرجيل فان دايك - ليفربول

فينيسيسوس جونيور - ريال مدريد

فلوريان فيرتز - ليفربول

فيتينيا - باريس سان جيرمان

جود بيلينجهام - ريال مدريد

عثمان ديمبيلي - باريس سان جيرمان

دوناروما - باريس سان جيرمان

ماك أليستر - ليفربول

لاوتارو مارتينيز - إنتر ميلان

كيليان مبابي - ريال مدريد

ماكتوميناي - نابولي

نونو مينديز - باريس سان جيرمان

جواو نيفيز - باريس سان جيرمان

هالاند - مانشستر سيتي

