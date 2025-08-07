محمد منير يعلن خروجه من المستشفى: هسجل باقي أغاني الألبوم خلال أيام

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 7 أغسطس 2025 04:32 مساءً - أعلن النجم محمد منير خروجه من المستشفى اليوم بعد الأزمة الصحية التي ألمت به مؤخرا، وأعلن عنها أمس، مشيرا إلى أنه سيقوم خلال الأيام المقبلة بتسجيل باقي أغاني الألبوم الجديد.

وكتب محمد منير عبر "تويتر": "بفضل الله تعالى تعافيت وغادرت المستشفى منذ قليل، واطمئن كل المحبين اني بخير الحمد لله رب العالمين، وخلال الأيام المقبلة سأقوم بتسجيل باقي أغاني الألبوم الجديد واستعد للحفلات باذن الله".

وحرص الكينج محمد منير على طمأنة جمهوره ومتابعيه بعد تعرضه لأزمة صحية، حيث كتب منشورا عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك قائلاً: "أطمئن كل الجمهور والمحبين أني بخير بعد تعرضي لوعكة صحية، وحاليا في مرحلة استكمال العلاج، ونظرا لهذا الظرف المرضي الطارئ تقرر تأجيل حفل مهرجان العلمين الجديدة الذي كان مقررا إقامته يوم 16 أغسطس المقبل".

وأضاف الكينج محمد منير في المنشور قائلاً: "وخلال أيام سأقوم باستكمال تسجيل باقي أغاني الألبوم الجديد وأستعد لحفلات".