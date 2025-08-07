تذكرتي تطرح تذاكر مباريات الجولة الأولى للدوري

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 7 أغسطس 2025 04:32 مساءً -

أعلنت شركة تذكرتي طرح تذاكر مباريات الجولة الأولى للدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2025 – 2026 عبر موقعها tazkarti.com ، حيث تنطلق منافسات بطولة الدورى لموسم 2025- 2026 فى نسخته الـ67، غدا الجمعة، في موسم قوى بعدما قامت الأندية بتدعيم صفوفها بأقوى الصفقات من أجل المنافسة على الألقاب في الموسم الجديد.

ما هي مباريات افتتاح بطولة الدورى؟

تنطلق مباريات الدورى غدا الجمعة بـ3 مواجهات قوية تجمع بين وادى دجلة وبيراميدز، والمصرى والاتحاد بجانب مواجهة سيراميكا والزمالك.

كم عدد الأندية التي تشارك في بطولة الدورى؟

يشهد الموسم الجديد مشاركة 21 فريقًا بعد قرار إلغاء الهبوط فى الموسم الماضى.

متى بدأت فترة القيد الصيفى ومتى انتهت؟

بدأت الفترة الأولى للقيد الصيفي 2 يونيو الماضي، واستمرت حتى منتصف ليل 6 أغسطس الجاري 2025، وكانت هذه الفترة مخصصة لتسجيل اللاعبين الجدد وقيدهم فى القوائم الأساسية للأندية.

متى ستكون فترة الانتقالات الثانية لأندية الدورى؟

الفترة الثانية للقيد الشتوي حُددت فى بداية العام المقبل، وتبدأ من 1 يناير وحتى 12 فبراير 2026، وتتيح هذه المرحلة الفرصة أمام الأندية لإجراء التعديلات على قوائمها من خلال ضم لاعبين جدد أو إعارة بعض العناصر.

ما سبب تقديم بطولة الدورى من 15 أغسطس؟

سبب تقديم موعد انطلاق بطولة الدوري هذا الموسم من يوم 15 أغسطس ليوم 8 من الشهر ذاته، لاتاحة الفرصة للاعبين لخوض 4 جولات مع أنديتهم، قبل الانضمام لمعسكر منتخب مصر، المقرر انطلاقه في سبتمبر، لخوض مواجهات التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ما هى مواعيد مباريات الجولة الأولى فى بطولة الدورى؟

مباريات الجمعة - 8 أغسطس

وادى دجلة ضد بيراميدز - 6 مساء

المصرى ضد الاتحاد السكندرى - 9مساء

سيراميكا ضد الزمالك - 9مساء

مباريات السبت - 9 أغسطس

سموحة ضد طلائع الجيش - 6 مساء

المقاولون العرب ضد زد - 6 مساء

الإسماعيلى ضد بتروجت - 9 مساء

مودرن سبورت ضد الأهلى - 9 مساء

مباريات الأحد - 10 أغسطس

كهرباء الإسماعيلية ضد الجونة - 6مساء

فاركو ضد إنبى - 9 مساء

البنك الأهلى ضد غزل المحلة - 9مساء.