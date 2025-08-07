ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالإستيلاء على أموال الدعم بطرق إحتيالية بقصد تحقيق أرباح مالية غير مشروعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 7 أغسطس 2025 03:32 مساءً - فى إطار مكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها وأحكام الرقابة على الأسواق والعمل على ضبط كافة صور الإستيلاء على أموال الدعم .. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بقطاع الأمن الإقتصادى قيام (شخصين) بإستغلال طبيعة عملهما والإستيلاء على أموال الدعم بطرق إحتيالية تمثلت فى إستخراج بطاقات تموينية ذكية بدل فاقد - تالف دون علم مالكيها بالإشتراكر مع آخر بقصد تحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (91 بطاقة تموينية ذكية) وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات أقروا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه وقيامهم بالإستيلاء نظير ذلك على سلع تموينية بقيمة مالية بلغت حوالى (392 ألف جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



