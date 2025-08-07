نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تراجع أسئلة الدور الثاني وتبدأ طباعة الامتحانات الأسبوع المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجري وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حاليًا مراجعات دقيقة لجميع أسئلة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025، من خلال لجان متخصصة في كل مادة دراسية، وذلك في إطار استعداداتها المكثفة لانطلاق الامتحانات في 17 أغسطس المقبل.

وقال مصدر مسؤول إن لجان المراجعة تركز على التأكد من خلو نماذج الأسئلة من أي أخطاء فنية أو لغوية أو مفاهيمية، قبل بدء عملية الطباعة الرسمية المقررة مع مطلع الأسبوع المقبل.

وأكد المصدر أن الوزارة ملتزمة بنفس المعايير الفنية التي اتبعتها في امتحانات الدور الأول، حيث ستتوزع الأسئلة بنسبة 85% اختيار من متعدد و15% أسئلة مقالية قصيرة، مع مراعاة الوزن النسبي لكل موضوع دراسي، بما يضمن عدالة التقييم.

وأشار إلى أن جميع أسئلة الامتحانات ستراعي الفروق الفردية بين الطلاب، وستبتعد عن الحفظ والتلقين، كما ستحقق نواتج التعلم المستهدفة، وفقًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويجري تنفيذ هذه الإجراءات في سرية تامة داخل المطبعة السرية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان تأمين المحتوى وعدم تسريبه، وسط إجراءات صارمة تتبعها الوزارة للحفاظ على نزاهة الامتحانات ومصداقية شهادة الثانوية العامة.

وتعد عملية مراجعة الأسئلة خطوة محورية في منظومة الامتحانات، حيث تحرص الوزارة على أن تكون كل نسخة مطبوعة خالية تمامًا من الأخطاء التي قد تؤثر على فهم الطالب للسؤال أو تؤدي إلى إرباكه أثناء أداء الامتحان.