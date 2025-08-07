نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم العالي: معامل الحاسبات بالجامعات الحكومية مستمرة في تقديم الدعم الفني لطلاب الثانوية العامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل معامل الحاسبات الآلي بالجامعات الحكومية تقديم خدمات الدعم الفني والإرشاد الكامل للطلاب، بما يُسهم في تسهيل عملية تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني، وضمان إدخال البيانات بشكل سليم وآمن.

ويمكن للطلاب الذين يحتاجون هذه الخدمة التوجه إلى أقرب معمل حاسب آلي متاح بالجامعات الحكومية للاستفادة من هذه الخدمات، التي تُقدم مجانًا وتهدف إلى مساعدة الطلاب وأولياء الأمور خلال فترة التنسيق.

ويمكن للطلاب التعرف على أماكن معامل الحاسب الآلي من خلال الرابط التالي:

https://www.facebook.com/100044185308658/posts/pfbid02TAkUgpJyUyiMWJEXWE9aFmpmSBFdVXsA4KzcS9VHbg8EnNS6GXciTZwn9WpSUFTcl

الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي