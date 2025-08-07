نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصدر بالتعليم: تغيير مناهج العربية والإنجليزية والدراسات والدين في العام الدراسي الجديد.. وتعديل كامل في تانية إعدادي وثانوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل التغييرات التي سيشهدها العام الدراسي الجديد 2025-2026 في المناهج الدراسية بعدد من المواد الدراسية، ضمن خطة التطوير التي تنفذها الوزارة حاليًا بتوجيهات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، وبالتنسيق مع مركز تطوير المناهج.

وأوضح المصدر أن التغييرات تشمل مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية، مشيرًا إلى أن نطاق التعديل يختلف من مادة لأخرى حسب المرحلة التعليمية ودرجة الجاهزية الفنية.

وأشار إلى أن مادة اللغة العربية، سيُعاد تطوير مناهجها بالكامل من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثاني الإعدادي، وهو ما يعكس حرص الوزارة على بناء المهارات اللغوية لدى الطلاب بشكل متدرج منذ سن مبكرة، حتى الوصول إلى المراحل الإعدادية.

أما مادة الدراسات الاجتماعية، فأكد المصدر أن خطة التطوير تشمل الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، وذلك بهدف تقديم محتوى أكثر ارتباطًا بالواقع المصري ويعزز الهوية والانتماء لدى التلاميذ.

وفيما يخص مادة اللغة الإنجليزية، أوضح المصدر أن التطوير سيكون شاملًا على مدى المراحل التعليمية جميعها، حيث تبدأ التغييرات من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثالث الثانوي العام، مؤكدًا أن ذلك يأتي ضمن خطة الوزارة لإعداد خريج قادر على استخدام اللغة الأجنبية بمهارة في التعليم وسوق العمل.

وفي مادة التربية الدينية، أشار إلى أن التطوير سيشمل كافة الصفوف من الصف الأول الابتدائي وحتى الثالث الثانوي، بهدف تقديم محتوى قيمي وأخلاقي يتناسب مع احتياجات الطلاب في كل مرحلة عمرية، وبما يرسخ القيم الدينية والإنسانية.

ولفت المصدر إلى أن هناك تغييرًا شاملًا وكاملًا لمناهج الصف الثاني الإعدادي والصف الثاني الثانوي العام، مؤكدًا أن هذه الصفوف تحديدًا تشهد تطويرًا واسعًا في أغلب المواد، وليس فقط المواد الأربع المشار إليها، وهو ما يتطلب جهدًا كبيرًا من المعلمين والطلاب خلال المرحلة المقبلة.

واختتم المصدر تصريحاته بأن الوزارة ستعلن قريبًا عن الأدلة الجديدة والمقررات الدراسية المعدلة، إلى جانب تنظيم تدريبات مكثفة للمعلمين على المناهج الجديدة لضمان تطبيقها بالشكل الأمثل داخل الفصول.