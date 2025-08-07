نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 142 ألف طالب يستعدون لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استعداداتها المكثفة لانطلاق امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025، والتي من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق 17 أغسطس وتستمر حتى الإثنين 26 أغسطس 2025، وفقًا للجدول الرسمي المعتمد من الوزارة.

وأكد مصدر مسؤول بالإدارة العامة للامتحانات أن عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الدور الثاني هذا العام يبلغ نحو 142 ألف طالب وطالبة، مشيرًا إلى أن هؤلاء الطلاب إما رسبوا في مادة أو مادتين في امتحانات الدور الأول، أو تغيبوا بعذر مقبول.

وتعمل الوزارة على ضمان جاهزية مقار اللجان على مستوى الجمهورية، حيث شدد المصدر على أنه سيتم تجميع طلاب كل إدارة تعليمية في لجنة أو اثنتين بحد أقصى، وذلك لتحقيق الانضباط وتقليل أعداد الطلاب داخل اللجان بما يتناسب مع الاشتراطات التنظيمية.

وأشار المصدر إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنظيم هذه المرحلة من الامتحانات بنفس مستوى الجدية والانضباط الذي شهدته امتحانات الدور الأول، حيث سيتم توفير الأجواء الملائمة للطلاب لأداء اختباراتهم دون معوقات، وسط تأمين شامل للجان والمراكز المخصصة للتصحيح والتقدير.

وتأتي هذه الاستعدادات ضمن خطة الوزارة لتكافؤ الفرص بين الطلاب، وضمان منح الجميع فرصة حقيقية لتحقيق النجاح، لا سيما في ظل اعتماد امتحانات الثانوية العامة كشهادة قومية تحدد مسار الطلاب الجامعي.