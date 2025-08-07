نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرارات جمهورية جديدة لدعم مترو الأنفاق ومشروعات التراث الثقافي بالتعاون مع كوريا الجنوبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت الجريدة الرسمية قرارًا جمهوريًا رقم 116 لسنة 2025، تضمن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على ملحق رقم (1) لاتفاق التعاون الموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، بشأن دراسة الجدوى الخاصة بإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

ويمثل هذا القرار خطوة مهمة نحو تطوير منظومة النقل الجماعي داخل العاصمة، وتحسين البنية التحتية لوسائل النقل المستدام بما يتماشى مع خطط الدولة المصرية في التوسع الحضري.

منحتان كوريتان لتعزيز السياحة والتراث الثقافي بالأقصر والقاهرة

كما نشرت الجريدة الرسمية القرار الجمهوري رقم 117 لسنة 2025، الذي يتضمن موافقة الرئيس السيسي على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار والجامعة الوطنية الكورية للتراث، بشأن تقديم منحة كورية بقيمة 7.7 مليون دولار لصالح مشروع "تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر"، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

وفي ذات السياق، أُعلن عن القرار الجمهوري رقم 118 لسنة 2025، المتعلق بالموافقة على محضر المناقشات بين الطرفين المصري والكوري بشأن تقديم منحة أخرى بقيمة 7 ملايين دولار لدعم مشروع "مركز التراث الرقمي بالقاهرة"، والذي يهدف إلى رقمنة وتوثيق التراث المصري بطريقة علمية حديثة، تواكب التطورات العالمية في مجال إدارة وحفظ التراث.

تأكيد على الشراكة الثقافية بين مصر وكوريا

تعكس هذه القرارات الرئاسية حرص الدولة المصرية على تعزيز الشراكة الدولية في مجالات النقل والثقافة والسياحة، وتأكيد دور مصر الريادي في الحفاظ على تراثها الحضاري والتاريخي، لا سيما بالتعاون مع دول تمتلك خبرات واسعة في مجال الحفاظ على التراث مثل كوريا الجنوبية.