نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاشور:دعم الأنشطة الطلابية جزء لا يتجزأ من بناء الشخصية الجامعية المتكاملة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة حريصة على دعم الأنشطة الطلابية، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من منظومة بناء الشخصية الجامعية المتكاملة، ومكوّنًا رئيسيًا لتطوير جودة الحياة الجامعية. وأضاف أن البطولات الرياضية تمثل منصة حيوية لاكتشاف المواهب الشابة، وتعزيز روح القيادة والعمل الجماعي والانتماء لدى الطلاب، مشيدًا بالتنظيم المتميز للنسخة الأولى من بطولة العلمين، والمشاركة الواسعة من الجامعات المختلفة، وما شهدته من منافسات راقية وروح رياضية عالية.

في هذا الإطار، اختُتمت فعاليات النسخة الأولى من بطولة العلمين للجامعات، التي أُقيمت تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ونظمتها الجامعة المصرية بالعلمين برئاسة الدكتور نشأت الوكيل، وبإشراف قطاع الأنشطة الطلابية ومعهد إعداد القادة بقيادة الدكتور كريم همام، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير المعهد، وبمشاركة واسعة من الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية.

جاءت البطولة في إطار توجه إستراتيجي واضح لتعزيز النشاط الطلابي كأحد المسارات الرئيسية لبناء شخصية جامعية متوازنة، وخلق بيئة محفزة للتواصل والتنافس الإيجابي بين طلاب الجامعات المختلفة.

وشهد اليوم الختامي انطلاق ماراثون جري جمع بين الروح الرياضية والإصرار والطموح، تبعته المباريات النهائية في كرة القدم الخماسية، وكرة الطائرة الشاطئية، وتنس البادل، لتُتوّج الفعاليات بحفل فني قدّمه كورال جامعة الإسكندرية على المسرح الروماني بالمدينة التراثية، ما أضفى بُعدًا ثقافيًا وفنيًا على المشهد العام، وترك بصمة مميزة في أذهان الحضور، ليكتمل مشهد البطولة بجمال التنافس وعمق الانتماء.

وأسفرت نتائج منافسات كرة الطائرة الشاطئية عن فوز جامعة الإسكندرية بالمركز الأول، وجامعة القاهرة بالمركز الثاني، وجامعة حلوان بالمركز الثالث.

وفي منافسات رياضة تنس البادل، فازت جامعة القاهرة بالمركز الأول، وجاءت جامعة الإسكندرية في المركز الثاني، فيما حصلت جامعة أسيوط الأهلية على المركز الثالث.

أما في كرة القدم الخماسية، فقد نجحت جامعة عين شمس في اقتناص المركز الأول، تلتها جامعة الإسكندرية في المركز الثاني، وجاءت جامعة حلوان في المركز الثالث.

وفي سباقات الطريق لفئة الطلاب، فاز بالمركز الأول الطالب بدر الدين هاني من جامعة برج العرب التكنولوجية، بينما حصل الطالب مصطفى محمود نجم من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على المركز الثاني، وجاء الطالب محمد هاني محمد حسن من جامعة المنصورة في المركز الثالث.

أما على مستوى الطالبات، فقد حصلت الطالبة بسنت مجدي مرقص من جامعة برج العرب التكنولوجية على المركز الأول، وتلتها الطالبة مروة أحمد محمد حامد من جامعة عين شمس في المركز الثاني، وجاءت الطالبة إسراء عبد التواب من جامعة عين شمس في المركز الثالث.

وأكد الدكتور نشأت الوكيل، رئيس الجامعة المصرية بالعلمين، أن تنظيم البطولة يأتي في إطار الدور الوطني والتنموي للجامعات، وحرصها على إتاحة مساحات حقيقية أمام الطلاب لإبراز قدراتهم في مختلف المجالات، وعلى رأسها النشاط الرياضي. وأوضح أن الجامعة تهدف من خلال هذه الفعاليات إلى تأصيل قيم الانتماء والعمل الجماعي بين الطلاب، بما يُعزز من تفاعلهم مع مجتمعهم، ويعكس صورة إيجابية للجامعة الحديثة.

من جانبه، أشار الدكتور كريم همام، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالنشاط الطلابي باعتباره أحد المرتكزات الأساسية لتطوير منظومة التعليم الجامعي. وأضاف أن البطولات الرياضية والفعاليات الطلابية تُعد فرصة حقيقية لاكتشاف المواهب وتعزيز مهارات القيادة والعمل الجماعي لدى الطلاب، بما يتكامل مع جهود معهد إعداد القادة في بناء شخصية الطالب الجامعي المتكاملة، وتجهيزه ليكون شريكًا فاعلًا في مسيرة بناء الوطن.

وتؤكد هذه البطولة من جديد أهمية النشاط الرياضي كرافد حيوي يدعم المسار الأكاديمي للطلاب، ويُسهم في فتح آفاق جديدة للتواصل الفعّال بين الجامعات المصرية، ضمن إطار تنافسي راقٍ يُعزز القيم، ويُرسّخ لثقافة الانخراط في قضايا المجتمع، ويُعد طلاب الجامعات لصناعة المستقبل بثقة واقتدار.